Bastidores revelam o motivo do fim da amizade entre Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme

A amizade de longa data entre as atrizes Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme não é mais a mesma, e os bastidores do rompimento foram revelados. Segundo informações da jornalista Gaby Cabrini, do programa Fofocalizando, o distanciamento começou durante a parceria no podcast “Quem Pode, Pod!” e foi agravado por questões pessoais.

A origem do conflito

De acordo com a jornalista, as divergências surgiram a partir de questões comerciais e de gestão do podcast. As atrizes teriam tido desentendimentos sobre a tabela de cachês e negociações de campanhas publicitárias. Além disso, uma fonte próxima afirmou que Fernanda sentia falta de reconhecimento por parte de Giovanna em relação às suas próprias conquistas profissionais.

Afastamento do afilhado e vida pessoal

O ponto final na relação teria sido um problema pessoal. Fernanda Paes Leme, madrinha de Bless, filho de Giovanna e Bruno Gagliasso, teria notado um distanciamento do afilhado. Ela não foi convidada para o aniversário do menino no ano passado e estranhou a demora da criança em responder suas mensagens. Em seu videocast, Fernanda já havia comentado sobre o assunto, admitindo ter cobrado atenção que não deveria.

