Bia Haddad despacha suíça e garante vaga na 3ª fase do US Open

Brasileira vence Viktorija Golubic por 2 sets a 0 e terá pela frente Maria Sakkari, ex-número 3 do mundo

A brasileira Bia Haddad brilhou nesta quinta-feira (28/8) e avançou para a terceira fase do US Open 2025. Em duelo consistente, a número 1 do Brasil derrotou a suíça Viktorija Golubic, 72ª colocada do ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

No primeiro set, Bia mostrou domínio total: depois de perder o segundo game, embalou cinco vitórias consecutivas e fechou a parcial em 6/1.

Elsa/Getty Images

Já no segundo set, Golubic chegou a equilibrar o jogo, mas a brasileira manteve a firmeza nos momentos decisivos, garantindo a vitória por 6/4.

Próximo desafio

Na próxima rodada, Bia terá pela frente um confronto de peso contra a grega Maria Sakkari, ex-número 3 do ranking mundial e atualmente no top 10 da WTA. A data e o horário da partida ainda serão definidos pela organização do torneio.

Com a vitória, a tenista brasileira segue embalada no último Grand Slam do ano e reforça sua posição como uma das principais representantes do tênis feminino na atualidade.

📌 Fonte: Metrópoles
✍️ Redigido por ContilNet

