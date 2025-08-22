Bittar admite risco de prisão para Bolsonaro, mas defende sua candidatura em 2026

Durante a coletiva de imprensa em que anunciou sua filiação ao Partido Liberal (PL), realizada nesta sexta-feira (22), o senador Márcio Bittar foi questionado pelo ContilNet sobre a possibilidade de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Eu acredito que ele pode ser preso, eu também posso. Aqui não tem ninguém que está livre. Até porque hoje no Brasil você não precisa passar por um processo correto, você não precisa estar errado para ser preso. Você tem vários exemplos. Você pega o Filipe Martins, ele foi preso por seis meses, dez dias em solitária, uma verdadeira tortura, ainda tem restrições gravíssimas à sua liberdade, e isso aconteceu por uma viagem que ele não fez, por um documento que ele não redigiu, por uma reunião que ele não participou. Então, hoje, infelizmente, no Brasil, você não precisa cometer um crime para ser preso. Qualquer um de nós aqui hoje podemos, estamos correndo esse risco”, afirmou Bittar.

Ele continuou refletindo sobre a situação de Bolsonaro. “Com relação ao presidente Bolsonaro, eu aprendi na vida, e muito com meu pai, que cada um faz aquilo que pode fazer. Eu tenho certeza absoluta, convicção, desculpa, de que o que ele quer é que nós continuemos. Eu tenho convicção do que o presidente quer, de que nós continuemos. O que é o que eu posso fazer?”, declarou.

Bittar reafirmou seu apoio a Bolsonaro. “E nós aqui vamos com o presidente Bolsonaro até o fim. Não há dúvida disso. Me perguntaram ontem em entrevistas: ‘Mas você acredita que ele ainda pode ser candidato?’ Olha, no Brasil hoje, tudo pode. Nós temos um presidente da República que foi processado e condenado nas instâncias corretas, por unanimidade, por nome do juiz, por formação de quadrilha, o presidente do Brasil hoje. Então, você imaginar que o presidente, que não está denunciado pela corrupção de um copo, não possa ser candidato à presidência, eu acho uma imensa injustiça. Para mim, só quem tem direito de dizer se quer ou não Bolsonaro para ir para o Brasil é o eleitor na rua. E para mim está claro, para nós aqui está claro, que tudo o que está acontecendo no Brasil, disfarçado de narrativas falsas e mentirosas, é a tentativa clara de eliminar adversário da disputa eleitoral. Como fizeram na Venezuela”, concluiu.