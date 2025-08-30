Bocalom lança marca de café de sua fazenda e se surpreende na 1ª degustação: ‘Excelente’

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), compartilhou neste sábado (30) um momento diferente de sua rotina política. Em suas redes sociais, ele publicou um vídeo em que aparece provando, pela primeira vez, o “Café Bocalom”, produto que está em fase de desenvolvimento a partir de sua própria lavoura.

Na gravação, Bocalom explica que o café foi plantado em sua propriedade e que o objetivo é oferecer à população um produto de qualidade. Ele destacou que o teste feito neste sábado foi especial por ter sido preparado no coador de papel, diferentemente da primeira experiência, realizada em uma máquina industrial.

“A gente ainda vai passar mais ou menos 30 dias acompanhado de quem conhece, que vão nos orientar, para a gente fazer o café com o gostinho que o Bocalom gosta”, disse o prefeito no vídeo, em tom descontraído.

Na legenda da publicação, ele escreveu: “Resolvi experimentar pela primeira vez, no coador de papel, o café que estamos desenvolvendo: o nosso Café Bocalom. O resultado foi excelente! Seguiremos fazendo testes até chegar ao ponto ideal, para oferecer a vocês um produto de máxima qualidade”.

Segundo o prefeito, o processo de testes deve durar cerca de um mês, com acompanhamento de especialistas, até que o café atinja o padrão desejado para ser lançado oficialmente.

VEJA O VÍDEO: