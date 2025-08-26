Bombeiros do Acre realizam sonho de menino de 8 anos em conhecer a corporação

O pequeno Luan, de apenas 8 anos, viveu um dia especial ao ter seu sonho de ser bombeiro militar reconhecido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC). Nesta semana, a corporação preparou uma surpresa para o garoto, levando-o a conhecer de perto a rotina dos profissionais que tanto admira.

Luan foi buscado em casa pelas viaturas e conduzido até o 1º Batalhão de Educação, Prevenção e Combate a Incêndio Florestal (1º BEPCIF). No local, pôde conhecer as instalações, explorar os caminhões de combate a incêndio e até participar de uma descida de rapel, experiência que o aproximou ainda mais da realidade vivida pelos bombeiros.

Para marcar o momento, ele também recebeu um agasalho oficial da corporação, gesto simbólico que representou o carinho e a acolhida dos militares.

De acordo com o CBMAC, a iniciativa reforça a missão da instituição de inspirar, servir e proteger. “Ver o brilho nos olhos do Luan nos lembra do verdadeiro sentido da nossa missão: inspirar, servir e proteger com amor ao próximo”, destacou a corporação em publicação nas redes sociais.