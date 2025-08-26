26/08/2025
Universo POP
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce
Tamanho de pênis preferido das mulheres surpreende; descubra
Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce, do Kansas City Chiefs
Luan Pereira manda indireta após confusão com Dado Dolabella: “Voltar com ex”
Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho
Tá rolando? Duda Guerra quebra silêncio após flagra com caçula de Faustão
Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina privativa de hotel na Grécia
Guerra pela herança! Filhos de Cid Moreira acusam viúva de fraude e testamento falso
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira

Bombeiros do Acre realizam sonho de menino de 8 anos em conhecer a corporação

Luan foi buscado em casa pelas viaturas e conduzido até o 1º Batalhão de Educação, Prevenção e Combate a Incêndio Florestal

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O pequeno Luan, de apenas 8 anos, viveu um dia especial ao ter seu sonho de ser bombeiro militar reconhecido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC). Nesta semana, a corporação preparou uma surpresa para o garoto, levando-o a conhecer de perto a rotina dos profissionais que tanto admira.

Para marcar o momento, ele também recebeu um agasalho oficial da corporação/ Foto: Reprodução

Luan foi buscado em casa pelas viaturas e conduzido até o 1º Batalhão de Educação, Prevenção e Combate a Incêndio Florestal (1º BEPCIF). No local, pôde conhecer as instalações, explorar os caminhões de combate a incêndio e até participar de uma descida de rapel, experiência que o aproximou ainda mais da realidade vivida pelos bombeiros.

Para marcar o momento, ele também recebeu um agasalho oficial da corporação, gesto simbólico que representou o carinho e a acolhida dos militares.

De acordo com o CBMAC, a iniciativa reforça a missão da instituição de inspirar, servir e proteger. “Ver o brilho nos olhos do Luan nos lembra do verdadeiro sentido da nossa missão: inspirar, servir e proteger com amor ao próximo”, destacou a corporação em publicação nas redes sociais.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.