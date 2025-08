Brasileiro morre após queda de sacada em Ibiza durante férias na Europa

Um jovem brasileiro identificado como Lucca Cambraia Braga Ferreira, de 26 anos, morreu após cair da sacada de um prédio em Ibiza, na Espanha, no último domingo (3). Morador de Barra do Piraí, no interior do Rio de Janeiro, ele estava na ilha a passeio quando sofreu o acidente fatal.

Segundo informações da família, Lucca caiu de uma altura equivalente ao terceiro ou quarto andar do hotel onde estava hospedado. Com o impacto da queda, ele sofreu graves ferimentos na cabeça e morreu ainda no local.

O avô do jovem, Luiz Antônio Ferreira, relatou que o pai de Lucca, que reside em Portugal, se deslocou até Ibiza para acompanhar de perto os trâmites burocráticos da liberação do corpo e do traslado para o Brasil. A previsão é de que o processo leve aproximadamente 15 dias devido às exigências legais envolvendo a embaixada, funerária e autoridades espanholas.

Até o momento, não há detalhes confirmados sobre a dinâmica do acidente. O caso está sob investigação das autoridades locais. O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Itamaraty, foi procurado, mas ainda não se manifestou sobre a situação.