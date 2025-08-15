Bronze de Luxo: cinco anos valorizando a autoestima e empoderando mulheres; conheça

Há cinco anos no mercado, a Bronze de Luxo, localizada na Rua Normadina, nº 30, bairro Bonsucesso, tornou-se referência quando o assunto é bronzeamento e cuidados com a pele. Fundada por Rafaiane Costa, 32 anos, a empresa nasceu de um sonho pessoal aliado à paixão pelo universo da beleza.

“Eu sempre tive um sonho de empreender e, como cliente de bronze, percebi que tinha potencial para atuar nesse segmento”, conta Rafaiane.

O diferencial da Bronze de Luxo vai muito além dos resultados. Segundo a empresária, o espaço foi pensado para oferecer aconchego e um atendimento especial, sempre com o objetivo de tornar cada cliente ainda mais empoderada. Além disso, a busca constante por aperfeiçoamento e novas técnicas mantém a empresa atualizada e competitiva.

Serviços que são sucesso

Entre os procedimentos mais procurados estão o bronze no sol e o banho de lua. Durante o verão, o bronze natural ao sol é o carro-chefe, proporcionando uma cor radiante em sessões de cerca de 1h30. Já no inverno, a preferência é pelo bronze artificial, realizado em 30 a 40 minutos.

O banho de lua, um dos queridinhos do espaço, inclui preparação especial e finaliza com uma massagem relaxante, deixando a pele clara e macia em apenas 30 minutos.

Antes de realizar o bronzeamento, Rafaiane orienta que a cliente evite hidratantes e óleos essenciais no corpo. No pós, o cuidado essencial é manter a exposição ao sol para garantir a durabilidade da cor.

Promoções e público-alvo

O público da Bronze de Luxo é formado principalmente por mulheres que buscam melhorar a autoestima. Uma das promoções mais procuradas é o bronze a partir de R$ 60, disponível de terça a domingo.

Expansão e futuro

Com o sucesso da primeira unidade, Rafaiane abriu a segunda Bronze de Luxo e planeja associar o negócio a serviços de estética. Ela também participa frequentemente de especializações fora da cidade para trazer novidades e manter a qualidade dos serviços.

Convite especial

“Convido você para viver uma experiência incrível no espaço Bronze de Luxo e conhecer nossos combos e serviços personalizados, como bronze natural, bronze no sol e bronze artificial. Bronze de Luxo: o lugar do seu empoderamento”, finaliza Rafaiane.