Cachorro invade pista de avião no interior do Acre para acompanhar dono ferido; veja vídeo

Uma cena comovente marcou a tarde desta terça-feira (12) no aeródromo de Porto Walter. Bailey, um cachorro conhecido por sua lealdade, acompanhou o dono, um professor que sofreu um acidente de moto, desde a saída do hospital até o momento em que ele foi transferido de avião para Cruzeiro do Sul, onde receberia atendimento médico.

Segundo moradores, o animal estava na frente do hospital desde cedo, observando cada movimento e demonstrando preocupação. Quando o professor foi levado de ambulância para o aeródromo, Bailey seguiu o veículo durante todo o trajeto, sem se afastar.

Ao chegar ao local, o cachorro conseguiu passar pela cerca de proteção e invadiu a pista de pouso. Ele circulava de um lado para o outro, grunhindo e tentando chegar perto do dono. A decolagem precisou ser interrompida pelo piloto para evitar um acidente, enquanto o cunhado do professor retirava o animal com segurança.

Após a partida da aeronave, Bailey correu pelo aeródromo como se ainda buscasse o dono. A cena emocionou todos que presenciaram o momento, reforçando o vínculo de afeto e lealdade entre humanos e animais. As informações são de Redação Juruá24horas.