12 de agosto de 2025
Universo POP
Justiça manda bloquear redes de Hytalo Santos e proíbe contato com menores
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ficam noivos; relembre a história de amor
Sonia Abrão abre programa chupando chupeta e psicóloga faz alerta
Yudi Tamashiro revela chamado de jesus e anuncia venda de casa e carro
Crise de 3 anos: entenda a polêmica relação de Fiuk e Fábio Jr.
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos

Cachorro invade pista de avião no interior do Acre para acompanhar dono ferido; veja vídeo

Bailey invadiu a pista e tentou chegar até o dono antes da decolagem em Porto Walter

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Uma cena comovente marcou a tarde desta terça-feira (12) no aeródromo de Porto Walter. Bailey, um cachorro conhecido por sua lealdade, acompanhou o dono, um professor que sofreu um acidente de moto, desde a saída do hospital até o momento em que ele foi transferido de avião para Cruzeiro do Sul, onde receberia atendimento médico.

Segundo moradores, o animal estava na frente do hospital desde cedo, observando cada movimento e demonstrando preocupação. Quando o professor foi levado de ambulância para o aeródromo, Bailey seguiu o veículo durante todo o trajeto, sem se afastar.

Leal até o fim, Bailey correu pela pista tentando ficar perto do dono em Porto Walter/Foto: Reprodução

Ao chegar ao local, o cachorro conseguiu passar pela cerca de proteção e invadiu a pista de pouso. Ele circulava de um lado para o outro, grunhindo e tentando chegar perto do dono. A decolagem precisou ser interrompida pelo piloto para evitar um acidente, enquanto o cunhado do professor retirava o animal com segurança.

Após a partida da aeronave, Bailey correu pelo aeródromo como se ainda buscasse o dono. A cena emocionou todos que presenciaram o momento, reforçando o vínculo de afeto e lealdade entre humanos e animais. As informações são de Redação Juruá24horas.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.