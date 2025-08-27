Câmara faz minuto de silêncio em memória de mulher assassinada a golpes de tábua pelo marido

Os vereadores da Câmara Municipal de Rio Branco realizaram, nesta quarta-feira (27), um minuto de silêncio em homenagem a Ivanilde Souza da Silva, de 42 anos, morta brutalmente na noite anterior dentro da própria casa, no bairro Belo Jardim 1, Segundo Distrito da capital.

ENTENDA: Brutalidade: homem esmaga a cabeça da esposa com tábua de cortar carne em Rio Branco

O pedido foi feito pela vereadora Elzinha Mendonça, presidente da Comissão da Mulher. Em plenário, ela lamentou mais um caso de violência contra a mulher registrado no município.

“Eu gostaria de fazer um minuto de silêncio em favor da senhora Ivanilde, que foi brutalmente assassinada. Mais um feminicídio na nossa cidade, mais uma estatística, mais uma mulher dentro desta fatídica estatística do nosso município, infelizmente”, declarou.

O crime

Ivanilde foi morta a golpes de uma tábua de cortar carne dentro de casa, localizada na Travessa Chicão, Ramal da Judia. O acusado é Jerberson do Nascimento Soares, de 26 anos, companheiro da vítima, que fugiu após o crime.

De acordo com familiares, os dois eram usuários de drogas e viviam juntos há muitos anos, enfrentando uma relação marcada por brigas constantes. Ambos já haviam passado por internações em clínicas de reabilitação, mas há cerca de dois meses se mudaram para o endereço onde a tragédia aconteceu.

Na noite do crime, Jerberson telefonou para Ivanilde pedindo que fosse buscá-lo no hospital. Ao chegar em casa, ele ingeriu bebidas alcoólicas que estavam na geladeira, enquanto a companheira dormia. Em seguida, aproveitou-se da situação para agredi-la violentamente com a tábua de madeira. Os golpes causaram traumatismo craniano encefálico gravíssimo, resultando na morte imediata da vítima.