27/08/2025
Universo POP
Ex-amigo afirma que Hytalo Santos dopava menor com Dramin para sair escondido
Hacker preso em Pernambuco falsificou mandado de prisão contra Felca
Bárbara Evans expõe acidente doméstico da filha e rebate críticas
De manicure a empresária de luxo: quem são as novas “Rainhas do Tigrinho” investigadas pela polícia
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Prefeitura do Rio posta indireta sobre possível show de Taylor Swift em Copacabana
“Guerreiras do K-Pop” se torna o filme mais assistido da Netflix
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce
Tamanho de pênis preferido das mulheres surpreende; descubra
Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy

Câmara faz minuto de silêncio em memória de mulher assassinada a golpes de tábua pelo marido

O pedido foi feito pela vereadora Elzinha Mendonça, presidente da Comissão da Mulher da Câmara de Rio Branco

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Os vereadores da Câmara Municipal de Rio Branco realizaram, nesta quarta-feira (27), um minuto de silêncio em homenagem a Ivanilde Souza da Silva, de 42 anos, morta brutalmente na noite anterior dentro da própria casa, no bairro Belo Jardim 1, Segundo Distrito da capital.

Ato ocorreu na sessão desta quarta-feira (27)/Foto: Reprodução

ENTENDA: Brutalidade: homem esmaga a cabeça da esposa com tábua de cortar carne em Rio Branco

O pedido foi feito pela vereadora Elzinha Mendonça, presidente da Comissão da Mulher. Em plenário, ela lamentou mais um caso de violência contra a mulher registrado no município.

“Eu gostaria de fazer um minuto de silêncio em favor da senhora Ivanilde, que foi brutalmente assassinada. Mais um feminicídio na nossa cidade, mais uma estatística, mais uma mulher dentro desta fatídica estatística do nosso município, infelizmente”, declarou.

O crime

Ivanilde foi morta a golpes de uma tábua de cortar carne dentro de casa, localizada na Travessa Chicão, Ramal da Judia. O acusado é Jerberson do Nascimento Soares, de 26 anos, companheiro da vítima, que fugiu após o crime.

Vaza imagem de mulher que teve cabeça esmagada com tábua de cortar carne em Rio Branco/Foto: Reprodução

De acordo com familiares, os dois eram usuários de drogas e viviam juntos há muitos anos, enfrentando uma relação marcada por brigas constantes. Ambos já haviam passado por internações em clínicas de reabilitação, mas há cerca de dois meses se mudaram para o endereço onde a tragédia aconteceu.

Na noite do crime, Jerberson telefonou para Ivanilde pedindo que fosse buscá-lo no hospital. Ao chegar em casa, ele ingeriu bebidas alcoólicas que estavam na geladeira, enquanto a companheira dormia. Em seguida, aproveitou-se da situação para agredi-la violentamente com a tábua de madeira. Os golpes causaram traumatismo craniano encefálico gravíssimo, resultando na morte imediata da vítima.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.