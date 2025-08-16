16/08/2025
Caminhão baú é destruído por incêndio às margens da BR-364; chamas impressionam

Chamas consumiram completamente o veículo perto de Jaci Paraná, em Porto Velho

Um caminhão baú foi completamente destruído por um incêndio no fim da tarde desta sexta-feira (15) na BR-364, próximo ao distrito de Jaci Paraná, em Porto Velho. O veículo estava parado às margens da rodovia quando as chamas começaram a se espalhar rapidamente, consumindo totalmente a cabine e a carroceria.

Chamas consumiram completamente o veículo perto de Jaci Paraná, em Porto Velho/Foto: Cedida

O Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalhou para controlar o fogo, enquanto a Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para garantir a segurança da área. Apesar da intensidade do incêndio, o trânsito na rodovia não precisou ser interrompido.

A causa do incidente ainda é desconhecida. As autoridades competentes irão investigar o caso e realizar uma perícia para determinar a origem do fogo.

