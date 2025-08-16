Caminhão desgovernado atinge carros e causa estragos após perder o freio

Um caminhão desgovernado causou estragos e atingiu três veículos após perder o freio na noite de domingo (10), em Tocos do Moji (MG). O momento exato do acidente foi registrado por uma câmera de segurança e mostra o veículo em alta velocidade descendo a Rua Virgínio Batista Pereira, no bairro Rua do Alto, uma via conhecida por sua inclinação.

O caminhão, que transportava uma carga de morangos congelados, perdeu o freio enquanto descia o morro que dá acesso ao distrito dos Fernandes, segundo o Departamento Municipal de Obras. Após a falha mecânica, o veículo colidiu com um pergolado na Praça Monsenhor Dutra e, em seguida, atingiu os três carros que estavam estacionados. Por pouco, um morador não foi atingido.

O motorista, de 55 anos, e um passageiro, de 45, estavam no veículo no momento do acidente. O condutor foi encaminhado ao hospital de Borda da Mata com dores no peito. A Polícia Militar informou que os proprietários dos carros estão negociando com o motorista e o passageiro, que possui seguro. A prefeitura informou à EPTV, afiliada da TV Globo, que considera a possibilidade de proibir a descida de veículos pela via, que já foi palco de outro acidente grave em 2020.