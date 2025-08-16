16/08/2025
Universo POP
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump

Caminhão desgovernado atinge carros e causa estragos após perder o freio

Veículo carregado com morangos desceu uma rua íngreme em Tocos do Moji e o acidente foi registrado por câmera de segurança

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um caminhão desgovernado causou estragos e atingiu três veículos após perder o freio na noite de domingo (10), em Tocos do Moji (MG). O momento exato do acidente foi registrado por uma câmera de segurança e mostra o veículo em alta velocidade descendo a Rua Virgínio Batista Pereira, no bairro Rua do Alto, uma via conhecida por sua inclinação.

Caminhão desgovernado atinge carros e causa estragos após perder o freio/Foto: Reprodução

O caminhão, que transportava uma carga de morangos congelados, perdeu o freio enquanto descia o morro que dá acesso ao distrito dos Fernandes, segundo o Departamento Municipal de Obras. Após a falha mecânica, o veículo colidiu com um pergolado na Praça Monsenhor Dutra e, em seguida, atingiu os três carros que estavam estacionados. Por pouco, um morador não foi atingido.

Momento que o caminhão passa desgovernado/Foto: Reprodução

O motorista, de 55 anos, e um passageiro, de 45, estavam no veículo no momento do acidente. O condutor foi encaminhado ao hospital de Borda da Mata com dores no peito. A Polícia Militar informou que os proprietários dos carros estão negociando com o motorista e o passageiro, que possui seguro. A prefeitura informou à EPTV, afiliada da TV Globo, que considera a possibilidade de proibir a descida de veículos pela via, que já foi palco de outro acidente grave em 2020.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.