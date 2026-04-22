Na abordagem, foram encontrados com o casal dois frascos de perfume e cordões

Um casal foi preso pela Polícia Civil em Cruzeiro do Sul após oferecer itens roubados em grupos de vendas na internet. A prisão ocorreu na segunda-feira (20), durante desdobramentos de uma investigação sobre um roubo registrado no último dia 15.

De acordo com a polícia, a equipe identificou que uma jovem de 20 anos, identificada como Rosângela, estaria anunciando bijuterias e perfumes possivelmente provenientes do crime. Durante as diligências, os agentes localizaram a suspeita na companhia de um homem de 29 anos, identificado como Renildo, no momento em que, segundo a investigação, tentavam comercializar os objetos.

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Na abordagem, foram encontrados com o casal dois frascos de perfume e cordões. Questionado, o homem afirmou ser vendedor ambulante e disse ter adquirido um lote de bijuterias de um desconhecido no Mercado Municipal, alegando ainda que o restante dos produtos estaria em sua residência. Já a mulher apresentou outra versão, afirmando que teria comprado os itens pela internet.

Diante das contradições, os policiais se deslocaram até a residência dos suspeitos, onde localizaram outros objetos que foram reconhecidos pela vítima do roubo como sendo de sua propriedade.

Com base nas evidências, o casal recebeu voz de prisão pelo crime de receptação e foi conduzido à Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul para os procedimentos legais.