Caminhonete sai da pista em trecho crítico da BR-364 e cai na lateral da estrada

Uma caminhonete saiu da pista na tarde desta terça-feira (12) no trecho da BR-364 entre os municípios de Manoel Urbano e Feijó, no Acre. O acidente ocorreu em uma área onde as condições da estrada são consideradas precárias, com trechos que apresentam buracos e irregularidades no pavimento.

Não há informações confirmadas sobre feridos ou o número de ocupantes do veículo no momento do acidente. Moradores e motoristas que trafegam pela região relatam dificuldades de locomoção e riscos aumentados devido ao estado da rodovia, que é a principal estrada do que corta o estado do Acre.

Ainda não existem informações sobre a chegada de autoridades competentes ao local como o Samu ou forças de segurança.