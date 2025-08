Caneta contra obesidade de farmacêutica brasileira começa a ser vendida nesta segunda

Tanto o Olire quanto o Lirux devem ser administrados uma vez ao dia, a qualquer horário e independentemente das refeições. Devem ser injetados por via subcutânea no abdômen, coxa ou parte superior do braço.

Em nota, a empresa afirmou que as canetas serão comercializadas com preço de tabela entre 10% e 20% abaixo das marcas de referência do mercado, “garantindo maior disponibilidade para os milhões de pacientes que necessitam dessas terapias”.

Semaglutida e liraglutida

A semaglutida e a liraglutida ainda são as principais substâncias de canetas injetáveis utilizadas para os tratamentos de diabetes 2 e obesidade.