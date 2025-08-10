12 de agosto de 2025
Universo POP
Sonia Abrão abre programa chupando chupeta e psicóloga faz alerta
Yudi Tamashiro revela chamado de jesus e anuncia venda de casa e carro
Crise de 3 anos: entenda a polêmica relação de Fiuk e Fábio Jr.
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira

Caneta e Giz: do hobby nas redes sociais à referência em murais artísticos no Acre

Rafael Pinheiro transforma paixão pelo lettering em negócio de sucesso

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O que começou como um simples perfil no Instagram para compartilhar desenhos e frases criativas se transformou, em poucos anos, em um negócio consolidado e cheio de personalidade. Criado em 2019, o Caneta e Giz nasceu da paixão de seu fundador, Rafael Pinheiro dos Santos, 29 anos, pelo lettering — a arte de desenhar letras — descoberta ainda em 2015, após assistir vídeos no YouTube.

Rafael Pinheiro transforma paixão pelo lettering em negócio de sucesso/Foto: Cedida

“Comecei a fazer por hobby, incentivado pelo meu irmão e meus pais. Sempre gostei de desenhar, desde pequeno”, relembra Rafael, que é formado em engenharia florestal, mas encontrou na arte sua verdadeira profissão.

De hobby a negócio

A transição de passatempo para empreendimento aconteceu de forma natural. Os primeiros pedidos foram de quadros personalizados, seguidos por trabalhos com balões decorativos para festas, murais em paredes e personalização de objetos. Hoje, o Caneta e Giz acumula mais de 500 murais pintados e segue expandindo a cada ano.

Hoje, o Caneta e Giz acumula mais de 500 murais pintados e segue expandindo a cada ano/Foto: Cedida

A proposta do estúdio é clara: transformar sonhos em realidade. “Atendemos desde crianças que querem um quarto com seu personagem favorito até empreendedores que buscam uma forma única de se comunicar com seus clientes”, explica Rafael. Elementos da cultura acreana e amazônica são presença marcante nas criações, o que confere identidade e autenticidade às obras.

Clientes e projetos marcantes

Entre os principais clientes estão empresas que desejam paredes instagramáveis e decoração estratégica para atrair e encantar o público. O portfólio inclui trabalhos para o Via Verde Shopping, grupo Mercale e Atacale, Agroboi, Hamburgueria Soberanos e até para a franquia nacional Go Coffee.

Entre os principais clientes estão empresas que desejam paredes instagramáveis e decoração estratégica para atrair e encantar o público/Foto: Cedida

O atendimento residencial também é forte, com projetos para quartos infantis, cozinhas gourmet e execução de propostas elaboradas por arquitetos.

Novidades para 2025

O próximo ano promete novidades. O Caneta e Giz prepara colaborações especiais, como a parceria com a grife acreana Made in Acre, que resultará em três estampas exclusivas. Outra aposta é uma exposição temática sobre a castanha e a castanheira, valorizando ainda mais a regionalidade.

A força transformadora da arte

Para Rafael, a arte vai muito além da estética. “A arte transforma realidades, arranca sorrisos, muda ambientes e comunica mensagens importantes. Ela fala por si só. E nós gostamos de falar muito sobre o Acre, sobre a natureza e sobre as coisas que fazem parte do nosso cotidiano”, resume.

Para Rafael, a arte vai muito além da estética/Foto: Cedida

Quem quiser conhecer mais ou contratar os serviços pode acessar o Instagram @canetaegiz ou entrar em contato pelo WhatsApp (68) 99943-6551.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.