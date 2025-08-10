Caneta e Giz: do hobby nas redes sociais à referência em murais artísticos no Acre

O que começou como um simples perfil no Instagram para compartilhar desenhos e frases criativas se transformou, em poucos anos, em um negócio consolidado e cheio de personalidade. Criado em 2019, o Caneta e Giz nasceu da paixão de seu fundador, Rafael Pinheiro dos Santos, 29 anos, pelo lettering — a arte de desenhar letras — descoberta ainda em 2015, após assistir vídeos no YouTube.

“Comecei a fazer por hobby, incentivado pelo meu irmão e meus pais. Sempre gostei de desenhar, desde pequeno”, relembra Rafael, que é formado em engenharia florestal, mas encontrou na arte sua verdadeira profissão.

De hobby a negócio

A transição de passatempo para empreendimento aconteceu de forma natural. Os primeiros pedidos foram de quadros personalizados, seguidos por trabalhos com balões decorativos para festas, murais em paredes e personalização de objetos. Hoje, o Caneta e Giz acumula mais de 500 murais pintados e segue expandindo a cada ano.

A proposta do estúdio é clara: transformar sonhos em realidade. “Atendemos desde crianças que querem um quarto com seu personagem favorito até empreendedores que buscam uma forma única de se comunicar com seus clientes”, explica Rafael. Elementos da cultura acreana e amazônica são presença marcante nas criações, o que confere identidade e autenticidade às obras.

Clientes e projetos marcantes

Entre os principais clientes estão empresas que desejam paredes instagramáveis e decoração estratégica para atrair e encantar o público. O portfólio inclui trabalhos para o Via Verde Shopping, grupo Mercale e Atacale, Agroboi, Hamburgueria Soberanos e até para a franquia nacional Go Coffee.

O atendimento residencial também é forte, com projetos para quartos infantis, cozinhas gourmet e execução de propostas elaboradas por arquitetos.

Novidades para 2025

O próximo ano promete novidades. O Caneta e Giz prepara colaborações especiais, como a parceria com a grife acreana Made in Acre, que resultará em três estampas exclusivas. Outra aposta é uma exposição temática sobre a castanha e a castanheira, valorizando ainda mais a regionalidade.

A força transformadora da arte

Para Rafael, a arte vai muito além da estética. “A arte transforma realidades, arranca sorrisos, muda ambientes e comunica mensagens importantes. Ela fala por si só. E nós gostamos de falar muito sobre o Acre, sobre a natureza e sobre as coisas que fazem parte do nosso cotidiano”, resume.

Quem quiser conhecer mais ou contratar os serviços pode acessar o Instagram @canetaegiz ou entrar em contato pelo WhatsApp (68) 99943-6551.