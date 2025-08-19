Cão foi amarrado ao lado de professora e jovens mortas em destino turístico

Um cachorro foi encontrado vivo, amarrado ao lado dos corpos de três mulheres assassinadas em uma área de vegetação próxima à Praia dos Milionários, em Ilhéus, no sul da Bahia.

As vítimas eram as professoras Alexsandra Oliveira Suzart e Maria Helena do Nascimento Bastos, além da estudante Mariana Bastos, filha de Maria Helena.

Os corpos das vítimas foram localizados em um matagal no bairro Jardim Atlântico, com ferimentos provocados por faca. Maria Helena e Alexsandra eram amigas e lecionavam na rede municipal da cidade. Já a jovem Mariana era filha de Maria Helena.

Desaparecimento

Segundo a PCBA (Polícia Civil da Bahia), as vítimas foram vistas pela última vez na última sexta-feira (15), quando saíram de casa para caminhar.

Familiares registraram o desaparecimento delas ainda na noite do mesmo dia, o que deu início às buscas.

A PMBA (Polícia Militar da Bahia) informou que equipes da corporação foram acionadas no sábado após a denúncia da localização de três corpos. No local, confirmaram o fato e acionaram o DPT (Departamento de Polícia Técnica) para perícia e remoção.

Uma câmera de segurança chegou a registrar o momento em que elas passeavam no local. No dia seguinte, os corpos foram localizados com marcas de facadas. Segundo testemunhas, o animal foi achado com vida, amarrado ao lado dos corpos.

Em vídeo enviado à reportagem da CNN, o delegado Helder Carvalhal, titular do Núcleo de Homicídios de Ilhéus e responsável pelo caso, afirmou que diversas câmeras de estabelecimentos da região estão sendo analisadas. Além disso, testemunhas já começaram a ser ouvidas.