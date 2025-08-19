18/08/2025
Cão foi amarrado ao lado de professora e jovens mortas em destino turístico

Corpos das três mulheres foram encontrados em matagal no sábado (16), com ferimentos causados por faca; caso ocorreu em Ilhéus (BA)

Um cachorro foi encontrado vivo, amarrado ao lado dos corpos de três mulheres assassinadas em uma área de vegetação próxima à Praia dos Milionários, em Ilhéus, no sul da Bahia.

As vítimas eram as professoras Alexsandra Oliveira Suzart e Maria Helena do Nascimento Bastos, além da estudante Mariana Bastos, filha de Maria Helena.

Cão foi amarrado ao lado de professora e jovens mortas em destino turístico/Foto: Reprodução

Os corpos das vítimas foram localizados em um matagal no bairro Jardim Atlântico, com ferimentos provocados por faca. Maria Helena e Alexsandra eram amigas e lecionavam na rede municipal da cidade. Já a jovem Mariana era filha de Maria Helena.

Desaparecimento

Segundo a PCBA (Polícia Civil da Bahia), as vítimas foram vistas pela última vez na última sexta-feira (15), quando saíram de casa para caminhar. 

Familiares registraram o desaparecimento delas ainda na noite do mesmo dia, o que deu início às buscas.

A PMBA (Polícia Militar da Bahia) informou que equipes da corporação foram acionadas no sábado após a denúncia da localização de três corpos.  No local, confirmaram o fato e acionaram o DPT (Departamento de Polícia Técnica) para perícia e remoção.

Uma câmera de segurança chegou a registrar o momento em que elas passeavam no local. No dia seguinte, os corpos foram localizados com marcas de facadas. Segundo testemunhas, o animal foi achado com vida, amarrado ao lado dos corpos.

Em vídeo enviado à reportagem da CNN, o delegado Helder Carvalhal, titular do Núcleo de Homicídios de Ilhéus e responsável pelo caso, afirmou que diversas câmeras de estabelecimentos da região estão sendo analisadas. Além disso, testemunhas já começaram a ser ouvidas.

