26/08/2025
Chiquinha do Chaves, María Antonieta é internada após diagnóstico

Inicialmente, a atriz pensou estar tendo uma forte “crise de ansiedade”

A atriz María Antonieta de las Nieves, de 78 anos, que interpreta a personagem Chiquinha, precisou ser hospitalizada na última semana. De acordo com a revista TVNotas, do México, inicialmente, ela foi internada após sentir uma forte “crise de ansiedade”.

No entanto, quando chegou ao hospital, María Antonieta recebeu outro diagnóstico. “Descobriram que ela está com baixo nível de sódio, consequência de um desgaste neurológico”, afirmou uma amiga da atriz a uma fonte do portal.

“Há algumas semanas, no Peru, ela estava com muita dificuldade em se expressar com fluidez. Também apresentava dificuldade para engolir saliva”, avaliou outra fonte ouvida. “Além disso, está bem mais magra e com olheiras. Sem dúvidas, sintomas do desgaste neurológico que enfrenta”.

O que diz a filha de María Antonieta?

Segundo a filha da atriz, Verónica Fernandez, a atriz precisou ser internada pela queda do nível de sódio. Por sua vez, Verónica procurou tranquilizar os fãs.

“Ela já está bem, está aqui em casa. Obrigada por perguntar”, afirmou.

O que é desgaste neurológico?

Desgaste neurológico não é um conceito médico formal, mas é frequentemente utilizado para descrever uma deterioração ou sobrecarga do sistema nervoso. Geralmente, a condição está associada a:

  • Estresse crônico;
  • Fadiga mental intensa;
  • Exaustão emocional;
  • Doenças neurodegenerativas (como Alzheimer ou Parkinson);
  • Distúrbios psiquiátricos (como depressão ou burnout).

Saúde de María Antonieta de Las Nieves

María Antonieta de las Nieves é atriz e comediante conhecida mundialmente por interpretar a personagem Chiquinha no seriado Chaves. Natural do México, ela entrou para o Guinness Book por ser a atriz que mais tempo viveu o mesmo personagem infantil, por quase 49 anos.

Nos últimos anos, a artista tem enfrentado alguns problemas de saúde. Ela foi diagnosticada com fibromialgia e, após a morte do marido, em 2019, passou por um período de depressão profunda.

