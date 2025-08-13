12 de agosto de 2025
Chuva de meteoros deve iluminar céu noturno; se prepare

Essas partículas, ao se chocarem com o ar, geram um brilho intenso que risca o céu como verdadeiras balas de fogo

A chuva de meteoros Perseidas é um dos eventos astronômicos mais aguardados do ano, tanto por especialistas quanto por curiosos.

O fenômeno ocorre quando a Terra cruza o rastro de poeira deixado pelo cometa Swift-Tuttle, liberando partículas que se incendeiam ao entrar na atmosfera em alta velocidade. Essas partículas, ao se chocarem com o ar, geram um brilho intenso que risca o céu como verdadeiras balas de fogo.

Em noites de céu limpo, é possível observar até 100 desses pontos luminosos por hora. O pico da atividade em 2025 está previsto para a noite de terça-feira, 12, e a madrugada de quarta-feira, 13. O espetáculo é resultado do atrito entre o ar e pequenas rochas espaciais, que se aquecem a temperaturas altíssimas.

O que os olhos humanos enxergam, no entanto, não é a rocha em si, mas o ar quente que brilha à medida que ela atravessa a atmosfera. Popularmente, esse fenômeno é conhecido como “estrela cadente”. A chuva recebe o nome de Perseidas porque os meteoros parecem irradiar da constelação de Perseu, localizada no hemisfério norte. Para quem deseja acompanhar o fenômeno, é importante se preparar com antecedência.

O ideal é direcionar o olhar para a constelação de Perseu, vizinha da Cassiopeia, facilmente identificável por seu formato em “W”.

A constelação costuma se tornar mais visível após a meia-noite. Para facilitar a localização, aplicativos de observação estelar podem ser grandes aliados. Além disso, recomenda-se buscar locais escuros e com pouca poluição luminosa para aproveitar o espetáculo em sua plenitude.

Mesmo que o pico seja em 12 e 13 deste mês, a chuva de meteoros continua visível, embora com menor intensidade, até o dia 23. Para os apaixonados pelo céu, é uma oportunidade imperdível de se conectar com o universo e testemunhar um fenômeno que acontece todos os anos, com brilho, beleza e confiabilidade.

