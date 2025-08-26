25/08/2025
Cimec realiza ação solidária e transforma o sonho de uma criança em realidade; assista o vídeo

Loja leva esperança, apoio e materiais para a construção de um lar, mostrando compromisso com a comunidade

A Cimec Material de Construção, em Rio Branco, realizou nesta segunda-feira (25) uma ação solidária que emocionou clientes e seguidores nas redes sociais. A empresa apoiou Luan na construção de seu próprio lar, oferecendo não apenas materiais, mas também suporte em um momento importante de sua vida.

O vídeo publicado nas redes da Cimec mostra a equipe ao lado de Luan, registrando a alegria do jovem e o envolvimento da equipe para tornar o sonho possível. Clientes e internautas elogiaram a iniciativa, destacando a empatia, o cuidado e a humanidade demonstrados pela empresa.

Equipe da Cimec em Rio Branco celebra com Luan a realização do sonho de construir seu lar, em vídeo publicado nas redes sociais/Foto: Reprodução

Com essa atitude, a Cimec deixa claro que seu compromisso vai além do comércio, impactando positivamente a vida das pessoas que atende.

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

