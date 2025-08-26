Cimec realiza ação solidária e transforma o sonho de uma criança em realidade; assista o vídeo

A Cimec Material de Construção, em Rio Branco, realizou nesta segunda-feira (25) uma ação solidária que emocionou clientes e seguidores nas redes sociais. A empresa apoiou Luan na construção de seu próprio lar, oferecendo não apenas materiais, mas também suporte em um momento importante de sua vida.

O vídeo publicado nas redes da Cimec mostra a equipe ao lado de Luan, registrando a alegria do jovem e o envolvimento da equipe para tornar o sonho possível. Clientes e internautas elogiaram a iniciativa, destacando a empatia, o cuidado e a humanidade demonstrados pela empresa.

Com essa atitude, a Cimec deixa claro que seu compromisso vai além do comércio, impactando positivamente a vida das pessoas que atende.