Cinco craques mirins de Sena Madureira são convocados para o Botafogo e estreiam com vitória no sub-11

Cinco atletas de Sena Madureira foram convocados recentemente para reforçar o Botafogo Academy, de Rio Branco, no campeonato Estadual de futebol, categoria sub-11.

Eles fazem parte da Escolinha Sena Esporte, comandada pelo professor Júlio César e contam também com o apoio do empresário e servidor público Francisco Cordeiro, o “Vampeta”.

As joias do vale do Iaco estrearam com o pé direito no último final de semana, vencendo o Acre/Esporte pelo placar de 1 x 0. É a primeira vez na história que cinco jogadores da categoria de base de Sena Madureira são convocados para uma equipe de Rio Branco.

A partida, válida pelo Estadual, ocorreu no “Florestinha” e foi bastante disputada.

Apesar da pouca idade, os atletas Senamadureirenses já tem experiência em atuar fora do município. Alguns deles, por exemplo, disputaram a Rocup no estado de Rondônia.

A meta, segundo o empresário Vampeta, é incentivá-los cada vez mais para que possam continuar brilhando no futebol Acreano ou até mesmo em outros centros do Brasil.

Os jogadores sub-11 convocados pelo Botafogo, do técnico Thomaz, são: Arão (zagueiro), Pietro (lateral), Keirryson (meio campo), Lorenzo e Vampetinha (atacantes).

O futebol em Sena Madureira teve seu auge em décadas passadas, alimentado principalmente por meio da rivalidade entre Grêmio e Comercial. Também revelou grandes talentos, como por exemplo, o craque Doka Madureira que chegou a atuar em equipes internacionais.