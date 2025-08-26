Círio Musical da Diocese de Rio Branco terá show de Thiago Brado; confira os detalhes

O cantor Thiago Brado será a atração principal do Círio Musical, evento em alusão ao Círio de Nazaré, marcado para o dia 5 de outubro. A apresentação acontecerá em frente à Catedral Nossa Senhora, reunindo fiéis e admiradores da música católica.

Conhecido por suas composições de espiritualidade e evangelização, Thiago Brado deve apresentar sucessos de sua carreira em um show voltado à celebração da fé. O Círio Musical integra a programação religiosa do Círio de Nazaré, manifestação que reúne a comunidade em momentos de devoção e cultura.

O evento será aberto ao público e pretende fortalecer a tradição católica, proporcionando um espaço de encontro e celebração em torno da fé mariana.