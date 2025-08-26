26/08/2025
Universo POP
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce
Tamanho de pênis preferido das mulheres surpreende; descubra
Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce, do Kansas City Chiefs
Luan Pereira manda indireta após confusão com Dado Dolabella: “Voltar com ex”
Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho
Tá rolando? Duda Guerra quebra silêncio após flagra com caçula de Faustão
Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina privativa de hotel na Grécia
Guerra pela herança! Filhos de Cid Moreira acusam viúva de fraude e testamento falso
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira

Círio Musical da Diocese de Rio Branco terá show de Thiago Brado; confira os detalhes

O evento acontecerá no dia 5 de outubro

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O cantor Thiago Brado será a atração principal do Círio Musical, evento em alusão ao Círio de Nazaré, marcado para o dia 5 de outubro. A apresentação acontecerá em frente à Catedral Nossa Senhora, reunindo fiéis e admiradores da música católica.

Thiago Brado será a principal atração do evento/Foto: Reprodução

Conhecido por suas composições de espiritualidade e evangelização, Thiago Brado deve apresentar sucessos de sua carreira em um show voltado à celebração da fé. O Círio Musical integra a programação religiosa do Círio de Nazaré, manifestação que reúne a comunidade em momentos de devoção e cultura.

O evento será aberto ao público e pretende fortalecer a tradição católica, proporcionando um espaço de encontro e celebração em torno da fé mariana.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.