Clendes antecipa ida à Câmara e pede desculpas aos vereadores por falas polêmicas

O superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, esteve na Câmara de Rio Branco na noite de segunda-feira (18), um dia antes da data inicialmente prevista para o seu comparecimento. A visita teve como objetivo se retratar diante dos vereadores da base após falas consideradas “infelizes” em uma entrevista a uma emissora de TV local, nas quais mencionou suposta compra de votos.

O líder da prefeitura na Câmara, vereador Márcio Mustafá, defendeu a postura do superintendente, ressaltando que o episódio não passou de um deslize.

“Ele foi infeliz, estava ao vivo, e acabou se expressando mal. Mas ontem se retratou, pediu desculpas e fez nota pública. Clendes é um senhor de idade, uma pessoa de reputação ilibada dentro da sociedade. Até agora, o que temos são especulações, fatos concretos não existem. O mais importante é que a justiça dará o encaminhamento adequado”, afirmou Mustafá.

O vereador também destacou que novas denúncias foram apresentadas por agentes de trânsito e que o Ministério Público já iniciou apurações. “Cabe ao MP investigar. Aqui, como base, ouvimos os dois lados, como deve ser. Se houver novos fatos, vamos tratar deles quando surgirem”, completou.

Já o presidente da Câmara, Joabe Lira, explicou que Clendes não pôde estar presente na sessão desta terça-feira (19), como estava previsto, por questões de saúde.

“Todos sabem que ele teve um AVC recentemente e ontem à noite nos informou que precisaria de atendimento médico. Sentia dores de cabeça e vai passar por exames. Nós, como casa legislativa, já ouvimos a denunciante e agora cabe ao Ministério Público conduzir a investigação. Nosso papel é garantir o contraditório e a presunção de inocência. Ao final, a justiça deve prevalecer”, disse.