Clínica particular é alvo de operação da polícia por desviar vacinas do SUS

A Polícia Civil deflagrou uma operação em Cacoal, Rondônia, contra uma clínica particular e servidores municipais suspeitos de desviar e vender vacinas do SUS. As investigações apontam que doses do imunizante contra a tuberculose, que não é oferecido na rede privada desde maio de 2023, estavam sendo vendidas por R$ 200 cada.

A ação, conduzida pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco 2), cumpriu mandados de busca e apreensão na sede da clínica, na Secretaria Municipal de Saúde e em residências de investigados. No local, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos que podem comprovar a participação no esquema.

A Polícia Civil ressaltou que, além do desvio de recursos públicos, a prática representa um risco para a saúde da população, já que a falta de controle sobre o armazenamento das vacinas compromete sua eficácia. A operação contou com o apoio do Ministério Público de Rondônia (MP-RO).

Fonte: Polícia Civil de RO e g1

Redigido por Contilnet.