21/08/2025
Universo POP
A surpreendente lista dos 10 brasileiros mais seguidos no Instagram
Filme “Os Caras Malvados 2” chega ao Cine Araújo; conforto e Inclusão em sessão adaptada
Descubra agora as novidades do SeaWorld que estão atraindo milhares de turistas
Vídeo mostra Gato Preto nu e acompanhado de duas mulheres ao ser detido após acidente
“Me descartou como lixo”: relembre a polêmica noite de Andressa Urach e Cristiano Ronaldo
Jessie J desabafa sobre impactos do câncer de mama na relação com o filho: “Sinto que não posso ser mãe”
Porsche de Gato Preto foi quitada um dia antes de acidente em São Paulo
“Tu é santa?”, rebate Bia Miranda após críticas da mãe de Deolane sobre acidente
Pacificador, Luiz Gonzaga e mais: veja as estreias imperdíveis da semana
Tatá Werneck se irrita após ter mensagem exposta por ator em rede social

Colírios podem ajudar a corrigir a visão de perto, explica oftalmologista acreano

O oftalmologista Dr. Pigow de Souza Lima explica que já existem colírios desenvolvidos para melhorar a visão de perto

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A dificuldade para enxergar de perto, popularmente conhecida como “vista cansada”, atinge grande parte da população a partir dos 40 anos. A condição, chamada presbiopia, costuma ser corrigida com óculos de leitura, mas novas alternativas já estão chegando ao mercado.

O oftalmologista Dr. Pigow de Souza Lima explica que já existem colírios desenvolvidos para melhorar a visão de perto. “Esses colírios atuam diminuindo o tamanho da pupila, o que aumenta a profundidade de foco e ajuda o paciente a enxergar melhor objetos próximos”, disse o médico em publicação nas redes sociais.

Uma opção além dos óculos

De acordo com o especialista, os colírios não substituem completamente os óculos, mas podem representar uma opção prática para reduzir a dependência deles no dia a dia. “É importante reforçar que cada caso deve ser avaliado individualmente. O uso precisa ser indicado por um oftalmologista, levando em conta idade, histórico de saúde e condições oculares”, ressalta Dr. Pigow.

Avanços na oftalmologia

Nos últimos anos, pesquisas e testes clínicos têm mostrado bons resultados, e já há aprovações internacionais para esse tipo de medicamento. A expectativa é que essas soluções possam trazer mais qualidade de vida e comodidade para quem sofre com a presbiopia.

Apesar do avanço, o especialista reforça: o acompanhamento médico continua sendo fundamental para garantir segurança e eficácia no tratamento.

Dr. Pigow Lima – CRM 2220/AC RQE 666, médico cooperado da Unimed Rio Branco, oftalmologista especialista em retina e vítreo, clínica e cirúrgica.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.