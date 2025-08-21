Colírios podem ajudar a corrigir a visão de perto, explica oftalmologista acreano

A dificuldade para enxergar de perto, popularmente conhecida como “vista cansada”, atinge grande parte da população a partir dos 40 anos. A condição, chamada presbiopia, costuma ser corrigida com óculos de leitura, mas novas alternativas já estão chegando ao mercado.

O oftalmologista Dr. Pigow de Souza Lima explica que já existem colírios desenvolvidos para melhorar a visão de perto. “Esses colírios atuam diminuindo o tamanho da pupila, o que aumenta a profundidade de foco e ajuda o paciente a enxergar melhor objetos próximos”, disse o médico em publicação nas redes sociais.

Uma opção além dos óculos

De acordo com o especialista, os colírios não substituem completamente os óculos, mas podem representar uma opção prática para reduzir a dependência deles no dia a dia. “É importante reforçar que cada caso deve ser avaliado individualmente. O uso precisa ser indicado por um oftalmologista, levando em conta idade, histórico de saúde e condições oculares”, ressalta Dr. Pigow.

Avanços na oftalmologia

Nos últimos anos, pesquisas e testes clínicos têm mostrado bons resultados, e já há aprovações internacionais para esse tipo de medicamento. A expectativa é que essas soluções possam trazer mais qualidade de vida e comodidade para quem sofre com a presbiopia.

Apesar do avanço, o especialista reforça: o acompanhamento médico continua sendo fundamental para garantir segurança e eficácia no tratamento.

Dr. Pigow Lima – CRM 2220/AC RQE 666, médico cooperado da Unimed Rio Branco, oftalmologista especialista em retina e vítreo, clínica e cirúrgica.