Dois homens ficaram feridos após uma colisão frontal entre motocicletas no Ramal do Esperança, localizado no km 5, com acesso pela BR-317, em Brasiléia (AC), na manhã desta segunda-feira (11).

As vítimas, identificadas como Adenilson Alexandre Sales, 45 anos, e Paulo Sérgio Oliveira da Silva, 40 anos, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar por volta das 10h. Segundo informações iniciais, ambos seguiam em sentidos opostos e se chocaram ao entrar em uma curva do ramal.

Paulo Sérgio sofreu um corte profundo no lado esquerdo do rosto e fratura na mão esquerda, precisando ser transferido para Rio Branco para cirurgia. Já Adenilson apresentou escoriações pelo corpo, mas sem fraturas.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e deve investigar as circunstâncias para elaborar o laudo técnico sobre a dinâmica do acidente.