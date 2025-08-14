Com show de Dilsinho, Festival do Açaí 2025 começa nesta quinta-feira

O município de Feijó dá início, nesta quinta-feira (14), ao 26º Festival do Açaí, evento que celebra a tradição e a cultura da cidade com uma programação variada e apresentações musicais para todos os gostos.

A abertura oficial começou cedo, às 8h, com um café da manhã institucional de lançamento do festival. A partir das 18h, a festa se inicia e contará com shows de Ítalo Magalhães (20h), Hudyson Salles (21h), Luan Lima (22h) e Vibe 68 (23h).

Antes da atração principal, o prefeito fará um pronunciamento ao público.

O ponto alto da noite será o aguardado show nacional de Dilsinho, marcado para a meia-noite, prometendo embalar o público com grandes sucessos do pagode romântico. Encerrando a programação da primeira noite, Bruno Barros sobe ao palco às 2h.

FIQUE POR DENTRO: ContilNet e Orna Audiovisual vão transmitir as quatro noites do Festival do Açaí 2025

Para quem não puder comparecer presencialmente, o evento contará com transmissão ao vivo pelo canal do ContilNet no YouTube, com produção da Orna Audiovisual, garantindo que o clima festivo do maior evento cultural de Feijó chegue a todos os cantos.