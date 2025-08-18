Comerciante é presa em operação de combate à exploração sexual

A dona de uma tabacaria foi presa em flagrante em Alto Paraíso, Rondônia, durante uma operação da Polícia Civil contra a exploração sexual de adolescentes e comércio irregular. A ação ocorreu no sábado (16) após denúncias de que adolescentes estariam consumindo bebidas alcoólicas e drogas na região.

No local, os agentes encontraram cigarros eletrônicos novos e embalados, que estavam sendo vendidos de forma irregular. A comerciante foi presa sob suspeita de contrabando, e o estabelecimento recebeu várias notificações por descumprimento de regras sanitárias e tributárias.

A operação foi coordenada pela Delegacia Regional de Ariquemes e contou com a participação da Polícia Militar, Conselho Tutelar e Vigilância Sanitária.

