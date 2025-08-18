18/08/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: confira o que os astros reservam para esta segunda-feira
Neymar desabafa após goleada histórica: “Maior vergonha da minha carreira”
Felca é ameaçado de morte e Justiça manda Google quebrar sigilo de e-mail
As verdadeiras razões pelas quais And Just Like That não conseguiu corresponder a Sex and the City
Anitta visita território indígena no Xingu: “Persistem e resistem”
Nattan é barrado em restaurante em Orlando e veste calça de Rafa Kalimann para entrar
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas

Comerciante é presa em operação de combate à exploração sexual

Mulher foi flagrada com cigarros eletrônicos à venda em tabacaria e teve estabelecimento notificado

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A dona de uma tabacaria foi presa em flagrante em Alto Paraíso, Rondônia, durante uma operação da Polícia Civil contra a exploração sexual de adolescentes e comércio irregular. A ação ocorreu no sábado (16) após denúncias de que adolescentes estariam consumindo bebidas alcoólicas e drogas na região.

Operação em Alto Paraíso (RO) — Foto: Polícia Civil

No local, os agentes encontraram cigarros eletrônicos novos e embalados, que estavam sendo vendidos de forma irregular. A comerciante foi presa sob suspeita de contrabando, e o estabelecimento recebeu várias notificações por descumprimento de regras sanitárias e tributárias.

A operação foi coordenada pela Delegacia Regional de Ariquemes e contou com a participação da Polícia Militar, Conselho Tutelar e Vigilância Sanitária.

Fonte: g1 RO

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.