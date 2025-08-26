Comissão das Mulheres aprova relatório e encaminha denúncias contra chefe da RBTrans

A crise envolvendo o presidente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans), Clendes Vilas Boas, ganhou novos desdobramentos nesta terça-feira (26). A Comissão dos Direitos das Mulheres da Câmara Municipal aprovou, em votação, um documento que será encaminhado ainda nesta semana ao Ministério Público do Acre (MPAC).

O relatório reúne pedidos de investigação e apuração das denúncias de suposto assédio moral contra o superintendente, além de solicitar formalmente o seu afastamento do cargo. Também foi aprovado requerimento que será encaminhado ao Ministério público do Trabalho (MPT).

Durante a reunião, a representante do Centro de Atendimento à Vítima (CAV) do MPAC, Solene Costa, esteve na Câmara para receber relatos e reforçar que a instituição segue acompanhando o caso. O órgão já ouviu duas pessoas e programou novas oitivas, mantendo o CAV aberto para acolher outras denúncias que possam surgir.

Em resposta, Clendes Vilas Boas voltou a negar as acusações, classificando-as como “levianas”. Em coletiva de imprensa no dia 13 deste mês, o gestor disse ter “consciência tranquila” e ressaltou que nunca respondeu a processos. Ele também afirmou que não pretende se afastar do cargo e que tomará medidas judiciais.