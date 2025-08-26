Companhia aérea anuncia que passageiros ‘plus size’ terão que comprar dois assentos em voos

A Southwest Airlines anunciou que, a partir do dia 27 de janeiro de 2026, passageiros classificados como “plus size” deverão comprar dois assentos em voos comerciais. A decisão dividiu opiniões e levantou debates nas redes sociais sobre acessibilidade, respeito ao consumidor e custos de viagem.

A companhia também informou que passará a adotar um sistema de assentos designados, divididos em classe executiva e econômica, em todos os seus voos.

Regras para reembolso

Até então, a empresa permitia que passageiros plus size comprassem dois assentos e solicitassem reembolso do segundo bilhete após a viagem. Com a reformulação, o reembolso será aceito apenas em situações específicas:

O voo deve ter pelo menos um assento livre ou passageiros viajando em passes de espaço disponível;

Os dois assentos devem ser adquiridos na mesma classe tarifária (Choice, Choice Preferred, Choice Extra ou Basic);

O pedido de reembolso deve ser feito em até 90 dias após a viagem.

Repercussão nas redes sociais

A medida rapidamente gerou polêmica. Muitos clientes criticaram a decisão, apontando discriminação e falta de alternativas mais inclusivas.

“Em breve estarão vendendo passagens para viajar em pé no corredor”, ironizou um internauta.

“Antes de cobrar mais, deveriam se preocupar em oferecer serviço de qualidade e respeito”, comentou outra pessoa.

“Quem for magro vai pagar meia?”, questionou uma terceira.

Por outro lado, parte do público apoiou a decisão, alegando que é uma medida justa em relação ao uso do espaço no avião.

“Eu concordo. Não é justo usar dois assentos e não pagar”, escreveu um usuário.

“As poltronas já são apertadas. Uma ala própria com poltronas mais largas seria a melhor solução”, sugeriu outra pessoa.

A companhia aérea opera no Brasil?

Atualmente, a Southwest Airlines opera em mais de 100 países, mas ainda não oferece voos para o Brasil. Contudo, em maio deste ano, a empresa apresentou ao Departamento de Transportes dos Estados Unidos (DOT) um pedido para operar em países que possuem acordos de “Céus Abertos” com os EUA. Dessa forma, há expectativa de que em breve a companhia possa expandir seus serviços para o território brasileiro.

📌 Fonte: Southwest Airlines, O Liberal

✍️ Redigido por ContilNet Notícias