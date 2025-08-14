Comunidade e amigos prestam homenagem ao médico Dr. Baba em Tarauacá e Feijó

O dia 13 de agosto, que por anos foi celebrado com alegria no aniversário do médico Dr. Baba, foi neste ano marcado por homenagens e lembranças emocionadas. Amigos e familiares se reuniram em Tarauacá para recordar a trajetória do profissional, conhecido por sua generosidade e dedicação à comunidade.

O encontro reuniu Elias Almeida, Flávio Bonfim, Marquinhos e outros amigos, que compartilharam histórias e momentos vividos ao lado do médico. Sempre disposto a ajudar, Dr. Baba era lembrado como alguém de coração aberto, pronto a atender a quem precisava, independentemente da hora ou das condições.

Durante sua vida, o aniversário do médico também era sinônimo de confraternização, com sorteios, bingos e apresentações musicais, como a do cantor Evaldo Freire, reunindo a comunidade em celebração.

A homenagem contou com o apoio de Elias Almeida, André Costa e do vice-prefeito de Feijó, Juarez Leitão, além da presença de familiares e amigos, incluindo a Família Reis, que também realizou uma homenagem em Feijó, reforçando o carinho e respeito pelo profissional.

“Dr. Baba vive nas memórias e nos corações de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, disseram os organizadores, lembrando que a saudade é grande, mas a gratidão é ainda maior.

Veja o vídeo: