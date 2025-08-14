14/08/2025
Universo POP
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo
Zé Felipe é visto beijando influenciadora em festa; saiba quem é Victória Miranda
Caso de pastor que usou calcinha e peruca levanta debates sobre fetiche
Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a filha por herança
Bruna Marquezine proíbe celulares em festa de 30 anos com Zeca Pagodinho; veja o convite
Mariana Rios revela nome polêmico do filho e gera debates na internet
Hytalo Santos é visto em igreja recebendo oração de pastora após investigações
Ana Castela e Karol G são as atrações musicais do jogo da NFL no Brasil
Hytalo Santos chora ao receber oração após ter casa alvo de busca e apreensão
Pamela Anderson revela como foi trabalhar com Liam Neeson

Comunidade e amigos prestam homenagem ao médico Dr. Baba em Tarauacá e Feijó

Data que por anos foi marcada por festa e alegria agora é lembrada com saudade e gratidão pela trajetória do médico querido pela população

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O dia 13 de agosto, que por anos foi celebrado com alegria no aniversário do médico Dr. Baba, foi neste ano marcado por homenagens e lembranças emocionadas. Amigos e familiares se reuniram em Tarauacá para recordar a trajetória do profissional, conhecido por sua generosidade e dedicação à comunidade.

O encontro reuniu Elias Almeida, Flávio Bonfim, Marquinhos e outros amigos, que compartilharam histórias e momentos vividos ao lado do médico. Sempre disposto a ajudar, Dr. Baba era lembrado como alguém de coração aberto, pronto a atender a quem precisava, independentemente da hora ou das condições.

Marquinhos e a Família Reis prestam homenagem ao médico Dr. Baba em Feijó/Foto: Ascom

Durante sua vida, o aniversário do médico também era sinônimo de confraternização, com sorteios, bingos e apresentações musicais, como a do cantor Evaldo Freire, reunindo a comunidade em celebração.

A homenagem contou com o apoio de Elias Almeida, André Costa e do vice-prefeito de Feijó, Juarez Leitão, além da presença de familiares e amigos, incluindo a Família Reis, que também realizou uma homenagem em Feijó, reforçando o carinho e respeito pelo profissional.

“Dr. Baba vive nas memórias e nos corações de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, disseram os organizadores, lembrando que a saudade é grande, mas a gratidão é ainda maior.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.