21/08/2025
Concurso Banco do Brasil: edital pode sair em breve; veja o que falta para publicação

O concurso do Banco do Brasil (BB) voltou a movimentar a atenção dos concurseiros. Com o fim da validade do último edital, em julho deste ano, e a conclusão das nomeações de todos os aprovados, cresce a expectativa para que uma nova seleção seja aberta em breve.

Situação atual

O último concurso Banco do Brasil não terá prorrogação, já que todos os candidatos aprovados foram devidamente chamados. A instituição, no entanto, avalia constantemente suas necessidades de contratação, e o histórico mostra que novos editais costumam ser lançados pouco tempo após o encerramento de certames anteriores.

Expectativa para novo edital

Outro ponto que alimenta a expectativa é o contrato do Banco do Brasil com a banca Cesgranrio, tradicional organizadora de seus concursos. O acordo segue vigente até o fim de 2025, o que abre caminho para que um novo edital seja publicado ainda neste período.

Assim, embora não haja data oficial, os indícios apontam que um novo concurso do Banco do Brasil pode estar próximo de ser anunciado.

Fonte: Direção Concursos

Redigido por ContilNet Notícias

