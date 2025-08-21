Concurso Conab: provas para Analista serão reaplicadas em 14 de setembro; veja novo cronograma

O concurso da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) terá reaplicação das provas objetivas e discursivas para candidatos de duas especialidades do cargo de Analista. A decisão foi oficializada em retificação publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (21).
De acordo com o novo cronograma, as provas serão reaplicadas no dia 14 de setembro para os seguintes cargos:
-
Código 53: Analista – Engenharia Agrícola (São Luís/MA);
-
Código 103: Analista – Economia (Florianópolis/SC).
A convocação para os candidatos será divulgada a partir de 1º de setembro, no Cartão de Confirmação, que informará local, data e horário da avaliação. A decisão da banca organizadora, Instituto Consulpam, foi tomada após intercorrências logísticas registradas na primeira aplicação, realizada em 13 de julho.
Novo cronograma
-
1º de setembro – Divulgação dos locais e horários de aplicação;
-
14 de setembro – Reaplicação das provas objetivas e discursivas para os códigos 53 e 103;
-
15 de setembro – Divulgação dos gabaritos preliminares;
-
16 e 17 de setembro – Prazo para recursos;
-
19 de setembro – Gabaritos oficiais definitivos;
-
23 de setembro – Resultado preliminar das provas objetivas;
-
24 e 25 de setembro – Recursos do resultado preliminar;
-
29 de setembro – Resultado definitivo das provas objetivas e convocação para correção da prova discursiva.
As demais etapas seguem com ajustes no calendário, previsto para encerrar com a divulgação do resultado final do concurso em 3 de novembro de 2025.
Panorama do concurso Conab
O concurso da Conab oferta 403 vagas de níveis médio e superior para os cargos de Analista e Assistente, com salários que podem chegar a R$ 8.140,88.
-
Nível superior (369 vagas) – Administração, Engenharia Agronômica, Economia, Contabilidade, TI, Direito, Engenharia Civil, entre outras áreas.
-
Nível médio (34 vagas) – Assistente Administrativo, Técnico Agrícola, TI e Contabilidade.
As provas objetivas e discursivas foram aplicadas inicialmente em 13 de julho em todas as capitais, mas a reaplicação em setembro será restrita aos dois cargos citados.
Fonte: Diário Oficial da União | Redigido por ContilNet Notícias