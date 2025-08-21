Concurso Conab: provas para Analista serão reaplicadas em 14 de setembro; veja novo cronograma

O concurso da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) terá reaplicação das provas objetivas e discursivas para candidatos de duas especialidades do cargo de Analista. A decisão foi oficializada em retificação publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (21).

De acordo com o novo cronograma, as provas serão reaplicadas no dia 14 de setembro para os seguintes cargos:

Código 53 : Analista – Engenharia Agrícola (São Luís/MA);

Código 103: Analista – Economia (Florianópolis/SC).

A convocação para os candidatos será divulgada a partir de 1º de setembro, no Cartão de Confirmação, que informará local, data e horário da avaliação. A decisão da banca organizadora, Instituto Consulpam, foi tomada após intercorrências logísticas registradas na primeira aplicação, realizada em 13 de julho.

Novo cronograma

1º de setembro – Divulgação dos locais e horários de aplicação;

14 de setembro – Reaplicação das provas objetivas e discursivas para os códigos 53 e 103;

15 de setembro – Divulgação dos gabaritos preliminares;

16 e 17 de setembro – Prazo para recursos;

19 de setembro – Gabaritos oficiais definitivos;

23 de setembro – Resultado preliminar das provas objetivas;

24 e 25 de setembro – Recursos do resultado preliminar;

29 de setembro – Resultado definitivo das provas objetivas e convocação para correção da prova discursiva.

As demais etapas seguem com ajustes no calendário, previsto para encerrar com a divulgação do resultado final do concurso em 3 de novembro de 2025.

Panorama do concurso Conab

O concurso da Conab oferta 403 vagas de níveis médio e superior para os cargos de Analista e Assistente, com salários que podem chegar a R$ 8.140,88.

Nível superior (369 vagas) – Administração, Engenharia Agronômica, Economia, Contabilidade, TI, Direito, Engenharia Civil, entre outras áreas.

Nível médio (34 vagas) – Assistente Administrativo, Técnico Agrícola, TI e Contabilidade.

As provas objetivas e discursivas foram aplicadas inicialmente em 13 de julho em todas as capitais, mas a reaplicação em setembro será restrita aos dois cargos citados.

Fonte: Diário Oficial da União | Redigido por ContilNet Notícias