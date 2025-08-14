Concurso da ALE-RO: FGV será banca com salários de até R$ 24 mil

A Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) oficializou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) como banca organizadora do seu próximo concurso público. O contrato, no valor de quase R$ 3 milhões, foi publicado no Diário Oficial nesta quarta-feira (13). O certame prevê a oferta de mais de 200 vagas, com salários que podem chegar a R$ 24 mil.

Detalhes do certame

O concurso deve oferecer vagas imediatas e também a formação de cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior. A contratação da FGV foi realizada por dispensa de licitação, um procedimento permitido pela lei para a contratação de instituições de notório reconhecimento.

Para acompanhar o processo, uma comissão de cinco servidores foi instituída para fiscalizar todas as etapas do certame. Este será o segundo concurso da história da ALE-RO.

