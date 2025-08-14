14/08/2025
Universo POP
Caso de pastor que usou calcinha e peruca levanta debates sobre fetiche
Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a filha por herança
Bruna Marquezine proíbe celulares em festa de 30 anos com Zeca Pagodinho; veja o convite
Mariana Rios revela nome polêmico do filho e gera debates na internet
Hytalo Santos é visto em igreja recebendo oração de pastora após investigações
Ana Castela e Karol G são as atrações musicais do jogo da NFL no Brasil
Hytalo Santos chora ao receber oração após ter casa alvo de busca e apreensão
Pamela Anderson revela como foi trabalhar com Liam Neeson
Humorista conhecido como ‘advogado de Alexandre de Moraes’ viraliza
Médico de famosas é investigado pela Polícia Federal por desviar verbas do SUS

Concurso da ALE-RO: FGV será banca com salários de até R$ 24 mil

Assembleia Legislativa de Rondônia deve oferecer mais de 200 vagas de níveis médio e superior

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) oficializou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) como banca organizadora do seu próximo concurso público. O contrato, no valor de quase R$ 3 milhões, foi publicado no Diário Oficial nesta quarta-feira (13). O certame prevê a oferta de mais de 200 vagas, com salários que podem chegar a R$ 24 mil.

Assembleia Legislativa de Rondônia – Alero – ALE-RO — Foto: Antônio Lucas

Detalhes do certame

O concurso deve oferecer vagas imediatas e também a formação de cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior. A contratação da FGV foi realizada por dispensa de licitação, um procedimento permitido pela lei para a contratação de instituições de notório reconhecimento.

Para acompanhar o processo, uma comissão de cinco servidores foi instituída para fiscalizar todas as etapas do certame. Este será o segundo concurso da história da ALE-RO.

Fonte: G1

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.