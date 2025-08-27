Concurso da Controladoria-Geral deve sair até dezembro de 2026; veja detalhes

A Controladoria-Geral do Estado do Acre (CGE-AC) incluiu a realização do seu primeiro concurso público no Plano de Integridade publicado recentemente. De acordo com o documento, o edital deverá ser lançado até dezembro de 2026.

📄 O Plano de Integridade reúne medidas para prevenir e corrigir riscos que possam comprometer a gestão pública, estabelecendo regras para transparência e eficiência administrativa.

Acompanhe:

Comissão já trabalha no edital

Em nota, a CGE-AC informou que a comissão organizadora já está formada desde 2023 e tem realizado reuniões para definir os principais pontos do certame, como número de vagas e estrutura das provas.

As oportunidades serão destinadas aos cargos de Auditor de Controle Interno e Técnico de Controle Interno.

Expectativa

Com a publicação do Plano de Integridade, cresce a expectativa dos concurseiros acreanos pela abertura das inscrições. O concurso é considerado estratégico para fortalecer a fiscalização e o controle da gestão pública estadual.

🔗 Clique aqui para acessar o documento na íntegra

Resumo

concurso CGE AC Controladoria Geral do Estado do Acre Situação atual comissão formada Banca organizadora a definir Cargos Auditor e Técnico Escolaridade níveis médio e superior Carreiras controle Lotação Acre – AC Número de vagas a definir Remuneração a definir

📌 Fonte: Controladoria-Geral do Estado do Acre (CGE-AC) / Gran Concursos Online

✍️ Redação ContilNet Notícias