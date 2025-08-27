Concurso é suspenso; banca funcionava na casa de sócio e provas foram feitas por parentes dele

A Justiça de Rondônia suspendeu as nomeações do concurso público da Prefeitura de Teixeirópolis após o Ministério Público (MP-RO) identificar graves irregularidades na condução do certame. O processo é analisado pela 2ª Vara Cível de Ouro Preto do Oeste.

De acordo com a investigação, o Instituto Agepe, responsável pela organização, funcionava na casa de um dos sócios e teve provas elaboradas por seus próprios familiares. Além disso, foram apontados erros na elaboração, aplicação e armazenamento das avaliações.

O concurso, lançado em 2024, oferecia vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior nas áreas de saúde, educação e administração.

Irregularidades encontradas

A 3ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste listou uma série de falhas no processo:

Provas elaboradas e aplicadas por pessoas sem formação adequada;

Questões duplicadas e erros de correção;

Marcação de alternativas corretas em algumas avaliações;

Falta de segurança no armazenamento das provas;

Denúncias de candidatos sobre troca de exames.

Ação do MP

Na ação, o MP-RO pede a devolução integral das taxas de inscrição aos candidatos, a anulação completa do concurso e o rompimento do contrato entre a prefeitura e a banca organizadora.

O juiz também concedeu parcialmente liminar determinando a indisponibilidade de bens e valores do Instituto Agepe, como forma de garantir possível ressarcimento aos candidatos prejudicados.

Defesa

Até a última atualização, o Instituto Agepe não havia se manifestado sobre as acusações. A prefeitura de Teixeirópolis também foi procurada, mas não apresentou resposta.

📌 Fonte: g1 Rondônia

✍️ Redação ContilNet Notícias