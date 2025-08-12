Concurso IBGE temporários é oficialmente autorizado com 9.580 vagas

O concurso do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para vagas temporárias foi oficialmente autorizado pelo Ministério da Gestão e Inovação (MGI). A autorização foi publicada no Diário Oficial da União e contempla 9.580 vagas, sendo 8.480 para Agente de Pesquisas e Mapeamento e 1.100 para Supervisor de Coleta e Qualidade.

Cronograma e salários

As oportunidades são de nível médio, com salários de R$ 2.676,24 para agente e R$ 3.379,00 para supervisor, além de benefícios. O prazo para a publicação do edital é de até seis meses (fevereiro de 2026), mas a expectativa é que o processo seletivo comece antes para que os aprovados sejam contratados em novembro de 2025.

A FGV será a banca organizadora do concurso, que consistirá em uma prova objetiva com 60 questões de múltipla escolha. A taxa de inscrição será de R$ 48,92 para ambos os cargos.

