12 de agosto de 2025
Universo POP
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira
Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades
Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

Concurso IBGE temporários é oficialmente autorizado com 9.580 vagas

As vagas de nível médio para agente e supervisor serão organizadas pela FGV com salários de até R$ 3,3 mil

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O concurso do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para vagas temporárias foi oficialmente autorizado pelo Ministério da Gestão e Inovação (MGI). A autorização foi publicada no Diário Oficial da União e contempla 9.580 vagas, sendo 8.480 para Agente de Pesquisas e Mapeamento e 1.100 para Supervisor de Coleta e Qualidade.

Confira, abaixo, documento publicado em Diário Oficial:

Cronograma e salários

As oportunidades são de nível médio, com salários de R$ 2.676,24 para agente e R$ 3.379,00 para supervisor, além de benefícios. O prazo para a publicação do edital é de até seis meses (fevereiro de 2026), mas a expectativa é que o processo seletivo comece antes para que os aprovados sejam contratados em novembro de 2025.

A FGV será a banca organizadora do concurso, que consistirá em uma prova objetiva com 60 questões de múltipla escolha. A taxa de inscrição será de R$ 48,92 para ambos os cargos.

Resumo

  • Situação: banca definida
  • Banca: FGV
  • Vagas: 9.580 (temporárias)
  • Cargos: Agente de Pesquisas e Mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade
  • Escolaridade: nível médio
  • Salários: R$ 2.676,24 e R$ 3.379,00
  • Último edital temporários

Foto: Reprodução

Fonte: Direção Concursos

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.