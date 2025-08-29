Concurso no Sul: 11 editais abertos e previstos com salários de até R$ 28,9 mil

Quem sonha em conquistar uma vaga no serviço público e deseja morar no Sul do Brasil tem motivos para comemorar. O mês de agosto trouxe uma série de oportunidades em concursos públicos com editais abertos e previstos em diferentes áreas.
De acordo com levantamento do Direção Concursos, são 1.596 vagas abertas e previstas em órgãos estaduais, municipais e federais, com salários iniciais que podem chegar a R$ 28.903,60.
As oportunidades abrangem carreiras de nível médio, técnico e superior, em áreas como segurança pública, saúde, administração, educação, tribunais e controle.
Destaques entre os editais do Sul
Cargos para polícia e segurança pública em diferentes estados;
Concursos em prefeituras e câmaras municipais com vagas imediatas e cadastro reserva;
Oportunidades em tribunais e ministérios públicos, com altos salários para nível superior;
Editais previstos em áreas de controle interno e fiscal, com remunerações acima de R$ 20 mil.
Com salários atrativos e número expressivo de vagas, os concursos no Sul despontam como uma ótima chance para concurseiros que buscam estabilidade e qualidade de vida.
- Concurso no Sul – Editais abertos
- Concurso no Sul – editais previstos
📌 Fonte: Direção Concursos
✍️ Redigido por Contilnet