Concurso público: 30 editais previstos para setembro com salários de até R$ 36,7 mil

O mês de setembro deve movimentar o calendário de concursos públicos em todo o país. Estão previstos 30 editais com vagas para diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade, oferecendo salários que podem chegar a R$ 36.792,84.

Segundo levantamento do Direção Concursos, são aproximadamente 17.735 vagas previstas, abrangendo carreiras nos setores jurídico, policial, administrativo, controle, fiscal e saúde, além de oportunidades em órgãos estaduais, municipais e federais.

O que vem por aí em setembro

Concursos de tribunais e ministérios públicos com altos salários e benefícios;

Oportunidades nas áreas de controle interno e fiscalização , em cargos estratégicos;

Editais para polícias civis, militares e federais , além de carreiras de segurança;

Vagas em prefeituras e câmaras municipais em todo o Brasil;

Concursos para áreas de saúde e educação, com centenas de vagas em diferentes estados.

Setembro, portanto, se desenha como um dos meses mais promissores do ano para os concurseiros que buscam estabilidade, boas remunerações e ampla oferta de certames.

