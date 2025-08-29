Concurso público: 30 editais previstos para setembro com salários de até R$ 36,7 mil

O mês de setembro deve movimentar o calendário de concursos públicos em todo o país. Estão previstos 30 editais com vagas para diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade, oferecendo salários que podem chegar a R$ 36.792,84.
Segundo levantamento do Direção Concursos, são aproximadamente 17.735 vagas previstas, abrangendo carreiras nos setores jurídico, policial, administrativo, controle, fiscal e saúde, além de oportunidades em órgãos estaduais, municipais e federais.
O que vem por aí em setembro
Concursos de tribunais e ministérios públicos com altos salários e benefícios;
Oportunidades nas áreas de controle interno e fiscalização, em cargos estratégicos;
Editais para polícias civis, militares e federais, além de carreiras de segurança;
Vagas em prefeituras e câmaras municipais em todo o Brasil;
Concursos para áreas de saúde e educação, com centenas de vagas em diferentes estados.
Setembro, portanto, se desenha como um dos meses mais promissores do ano para os concurseiros que buscam estabilidade, boas remunerações e ampla oferta de certames.
