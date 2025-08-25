Concursos 2025: mais de 59 mil vagas previstas e salários iniciais de até R$ 36,7 mil

O ano de 2025 já começou e muitos concurseiros já estão de olho nas milhares de oportunidades em concursos públicos que irão ser ofertadas neste ano que promete ser tão generoso quanto 2024!
São mais de 60 mil vagas previstas para concurseiros das mais distintas áreas de atuação: tribunais, policiais, controle, administrativa, fiscal e legislativa. As remunerações também são bastante atrativas, podendo ultrapassar iniciais de R$ 30 mil.
Pensando nisso, o Direção Concursos realizou um levantamento com os principais concursos previstos para acontecerem em 2025, para que você não perca nenhuma chance de conquistar sua vaga no serviço público.
Acompanhe, a seguir!
- Editais federais – concursos 2025
- Concursos 2025: AgSUS
- Concursos 2025: Funai
- Concursos 2025: ANPD temporários
- CNU dos Professores
- Concurso CGU
- Concurso ITA
- Concurso CFMV
- Concurso 2025: BNDES
- Concurso 2025: ANAC
- Concurso Transpetro
- Concurso Anvisa
- Concurso IBGE temporários
- Concurso IME
- CNU 2025
- Concursos 2025: Conab
- Conab
- Concursos 2025: GHC RS
- Concursos 2025: TCU – Técnico
- Concursos 2025: TCU – Auditor
- Concursos 2025: Previdência Social
- Concursos 2025: CPRM
- Concursos 2025: Ministério da Defesa temporários
- Concursos 2025: MGI
- Concursos 2025: Petrobras
- Concurso 2025: Funarte
- Concursos 2025: Banco do Brasil (BB)
- Concurso INSS
- Concursos 2025: Enap
- Concursos 2025: Fundação Palmares
- Concursos 2025: MIDR
- Editais da área de Tribunais – concursos 2025
- TRT MS
- Concursos 2025: TJ SP
- Concursos 2025: MP SE
- Concursos 2025: MP AP
- Concursos 2025: TRT MT (TRT 23)
- Concursos 2025: TJMG
- DPE SC
- Concursos 2025: TJ PA
- Concursos 2025: MP SP
- Concursos 2025: MP SP – Auxiliar de Promotoria III – Motorista
- Concurso MP SP — Analista de Promotoria II (Agente de Promotoria)
- Concursos 2025: MP RJ – Técnico
- TJ MS
- Concursos 2025: TJ GO
- Concursos 2025: TJ PE
- Concursos 2025: TST
- Concursos 2025: TJ PR
- Concursos 2025: TRT SP (TRT 2)
- Concursos 2025: TRT GO (TRT 18)
- Concursos 2025: MP PI
- Concurso TJ CE
- Concursos 2025: DPE ES
- Concursos 2025: TJ RS
- Concursos 2025: DPE PB
- Concursos 2025: MPAL
- Concursos 2025: DPE RN
- Concursos 2025: TJDFT
- Concursos 2025: MP MT
- DPU
- STJ
- Concursos 2025: TRF4
- Concursos 2025: TJ RJ
- Editais da área Policial – concursos 2025
- CBMDF – Oficial
- CBMDF – Soldado
- Concursos 2025: PMDF Oficial Capelão
- Concursos 2025: PCDF – IML
- Concursos 2025: GCM Diadema (SP)
- Concursos 2025: PC SC
- Concursos 2025: IGP RS
- Concursos 2025: PM AP
- Concursos 2025: Bombeiros MG
- Concursos 2025: Guarda de Curitiba
- Concursos 2025: Polícia Penal SP
- Concursos 2025: Guarda Municipal de Chapecó – SC
- Concursos 2025: Polícia Penal MG
- Concursos 2025: Polícia Penal RN
- Concursos 2025: PM CE Oficial
- Concursos 2025: PC PA
- Concursos 2025: Guarda de Manaus (AM)
- Concursos 2025: Bombeiros AP
- Concursos 2025: PC CE Oficial
- Concursos 2025: PC PE
- Concursos 2025: Brigada Militar RS Oficial de Saúde
- Concursos 2025: Bombeiros CE
- Concursos 2025: PC SP
- Concursos 2025: Brigada Militar RS Oficial
- Concursos 2025: Bombeiros PR – Soldado
- Concursos abertos: Bombeiros PR – Cadete
- Concursos abertos: PM PR – Cadete
- Concursos 2025: PM SP Soldado
- Concursos 2025: PM SP Oficial de Saúde
- Concursos 2025: PM AC
- Concursos 2025: PM AL
- Concursos 2025: PCMG Administrativo
- Concursos 2025: PC TO
- Concursos 2025: Guarda de Caldas Novas (GO)
- Concursos 2025: Sejusp MS
- Concursos 2025: PC MS
- Concursos abertos: PM PR
- Concursos 2025: PM PR Oficial
- Concursos 2025: Polícia Penal RS
- Concursos 2025: Guarda de Duque de Caxias
- Concursos 2025: Bombeiros MA
- Concursos 2025: CBMERJ Soldado Busca e Salvamento
- Concursos 2025: Polícia Penal TO
- Concursos 2025: Polícia Penal PB
- Concursos 2025: PMMG
- Concursos 2025: CBMERJ
- Guarda de Goiânia
- Concursos 2025: PMDF Oficial
- Concurso PM GO
- Concursos 2025: PRF administrativo
- Concursos 2025: PRF
- Concursos 2025: PC RS
- Concursos 2025: PC BA
- Concursos 2025: PM BA
- Concursos 2025: PC ES
- Concursos 2025: PC PI
- Polícia Penal de Alagoas
- Concursos 2025: PM PI
- Segurança CE
- Concursos 2025: Sejus ES
- Editais da área de Controle – concursos 2025
- Editais da área Fiscal – concursos 2025
- CGM Manaus
- Concursos 2025: ISS Porto Velho
- Concursos 2025: CGM Porto Velho
- Concursos 2025: Sefa PR
- Concursos 2025: Sefa PA
- Concursos 2025: Sefaz DF
- Concursos 2025: Sefaz MG
- Concursos 2025: Sefaz BA
- Concursos 2025: Sefaz SE
- Concursos 2025: Sefaz GO
- Concursos 2025: Sefaz TO
- Concursos 2025: Sefaz RN
- Concursos 2025: Sefaz SP
- ISS Florianópolis
- ISS Goiânia
- Editais da área Administrativa – concursos 2025
- SES DF
- CREA PB
- ARSESP
- Procon RJ
- Docas CE
- Concurso IFPE
- Core RS
- BRDE
- Concursos 2025: UTFPR
- Concursos 2025: Concurso Unificado PE
- Concursos 2025: UFG
- Concursos 2025: UFLA
- Concursos 2025: CINCATARINA
- Concursos 2025: IPE PREV RS
- Concursos 2025: Seplag RJ
- Concursos 2025: Iterpa
- Concursos 2025: CAU MA
- Concursos 2025: CRMV PA
- Concursos 2025: Sedes DF
- Concursos 2025: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM/RS)
- Concursos 2025: Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo (CRM ES)
- Concursos 2025: Proderj
- Concursos 2025: SOP CE
- Concursos 2025: SEDS SP
- Concursos 2025: SEGER ES
- Concursos 2025: Iterpa
- Concursos 2025: Seplag RJ
- Concursos 2025: Amazul
- Concursos 2025: Universidade Federal do ABC Paulista
- Concursos 2025: CRO SP
- Concursos 2025: CODERN
- Concursos 2025: CEASA DF
- Concursos 2025: IFSertãoPE
- Concursos 2025: DER DF
- Concursos 2025: Prefeitura de Uberlândia
- Concursos 2025: ADAPAR
- Concursos 2025: CREFITO 1
- Concursos 2025: CRBM 1
- Concursos 2025: Ministério dos Transportes
- Concursos 2025: IDAF ES
- Concursos 2025: Uneal
- Concursos 2025: IBC
- Concursos 2025: Prefeitura de Goiás (GO)
- Concursos 2025: Detran RN
- Concursos 2025: IPERN
- Concursos 2025: UFMG
- Concursos 2025: ION Niterói (RJ)
- Concursos 2025: IFMA
- Concursos 2025: Idema RN
- Concursos 2025: Metrô DF
- Concurso MPRS
- Concursos 2025: AmazonPrev
- Concursos 2025: FCRB
- Concursos 2025: CDHU
- Concursos 2025: TRENSURB
- Concursos 2025: CODEGO
- Concursos 2025: PROCERGS
- Concursos 2025: Setasc MT
- Concurso CRM ES
- Concurso Detran DF
- Concurso Artesp
- Concurso Ceturb ES
- Concurso Secult PB
- Concursos 2025: CRM DF
- Concurso Codhab DF
- Concursos 2025: Fundação Renascer (SE)
- Concurso UFF
- Concurso Detran RJ
- Concurso Fundaj
- Concurso CFMV
- Concurso Crefono 5
- Concurso SEDF Temporários
- Concurso SEDF
- Concursos 2025: Sejusp MS
- Concursos 2025: Faetec (RJ)
- Concursos 2025: UniRio (RJ)
- Concursos 2025: CRM MG
- Concursos 2025: Degase RJ
- Concursos 2025: UFSB
- Concursos 2025: IASES
- Concursos 2025: Ibram
- Concursos 2025: Detran RO
- Concursos 2025: Goiás Fomento (GO)
- Concursos 2025: PGE RJ
- Concursos 2025: IPEDF
- Concursos 2025: SEASIC SE
- Concursos 2025: Parintins (AM)
- Concursos 2025: Prefeitura de Macapá (AP)
- ABIN
- ANAC
- Fozpreve
- ANTT
- Antaq
- Hemocentro DF
- Ministério do Meio Ambiente
- Bacen
- Concursos 2025: Anatel
- Ancine
- Concursos 2025: Iphan – Temporários
- Concursos 2025: MCTI
- Concursos 2025: Ministério do Turismo
- Concursos 2025: MDHC
- Concursos 2025: Ministério da Fazenda
- Concursos 2025: Sudam
- Concursos 2025: CVM
- Concursos 2025: MAPA
- Concursos 2025: Inpi
- Editais da área Legislativa – concursos 2025
- Concursos 2025: Câmara de Goiânia
- Concursos 2025: Câmara Municipal de Londrina
- Concursos 2025: PGM (Procuradoria-Geral do Município) e Câmara Municipal do Rio de Janeiro
- Concursos 2025: ALEPE
- Concursos 2025: Câmara Municipal de Teixeira de Freitas (BA)
- Concursos 2025: CLDF
- Concursos 2025: ALEAM
- Concursos 2025: ALERJ
- Concurso ALEGO
- Concurso Câmara de Niterói (RJ)
- Concurso ALES
- Concursos 2025: ALERO
- Concursos 2025: Câmara dos Deputados
- Editais da área de educação – concursos 2025
- Editais da área de saúde – concursos 2025
📖 Fonte: Direção Concursos
✍️ Redigido por ContilNet Notícias