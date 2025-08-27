Concursos 2026 prometem milhares de vagas e salários acima de R$ 30 mil

O segundo semestre de 2025 já começou e os concurseiros mais atentos estão de olho no que vem por aí em 2026. O próximo ano promete ser um dos mais generosos em termos de oportunidades no setor público, com milhares de vagas previstas em diversas áreas de atuação.
Entre os editais aguardados estão tribunais, carreiras policiais, áreas de controle, administrativas, fiscais e legislativas.
Os salários iniciais são bastante atrativos e podem ultrapassar os R$ 30 mil, dependendo do cargo.
Expectativa para 2026
Um levantamento realizado pelo Direção Concursos aponta que os certames previstos devem movimentar candidatos de todo o país, com destaque para órgãos de grande porte e concursos nacionais.
A projeção é que 2026 repita ou até supere os números de 2024 e 2025, anos que já marcaram forte retomada dos concursos públicos após a pandemia.
- Área Policial – concursos 2026
- Polícia Penal MG
- Polícia Penal PB
- Polícia Penal SP
- Polícia Civil de Santa Catarina
- Polícia Civil do Tocantins
- Polícia Civil de Pernambuco
- Senappen
- PM SP Soldado
- Polícia Militar do Piauí
- Polícia Civil do Piauí
- Polícia Civil do Espírito Santo
- Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)
- Sejusp MS
- Polícia Penal RN
- Polícia Civil do Paraná
- Polícia Militar do Rio de Janeiro
- Guarda Civil Municipal de Manaus
- Área Fiscal – concursos 2026
- Área de Controle – concursos 2026
- Área de Tribunais – concursos 2026
- Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
- Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT PI)
- Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região/MS
- Ministério Público de Sergipe
- Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ SP)
- Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
- Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul
- Tribunal Superior do Trabalho (TST)
- Tribunal de Justiça de Goiás (TJ GO)
- Tribunal de Justiça do Pará (TJ PA)
- Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso (TRT 23)
- Ministério Público do Amapá (MP AP)
- Área Administrativa e Bancária – concursos 2026
- SES DF
- ARSESP
- Procon RJ
- Docas CE
- Concurso Unificado PE
- SESAPI
- IPE PREV RS
- Seplag RJ
- Banco do Brasil
- PB Saúde
- Proderj
- SEDS SP
- BNDES
- Polícia Rodoviária Federal
- Polícia Rodoviária Federal – área Administrativa
- INSS
- EBSERH
- ANAC
- ANTT
- Ministério dos Transportes
- ManausPrev
- Universidade Federal do Ceará (UFC)
- Ceasa Distrito Federal
- SEDF Temporários
- Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF)
- Área Legislativa – concursos 2026
📌 Fonte: Direção Concursos
✍️ Redação ContilNet Notícias