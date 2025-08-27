27/08/2025
Concursos 2026 prometem milhares de vagas e salários acima de R$ 30 mil

Áreas como tribunais, segurança pública, controle e carreiras fiscais estão entre as mais aguardadas para o próximo ano

O segundo semestre de 2025 já começou e os concurseiros mais atentos estão de olho no que vem por aí em 2026. O próximo ano promete ser um dos mais generosos em termos de oportunidades no setor público, com milhares de vagas previstas em diversas áreas de atuação.

Entre os editais aguardados estão tribunais, carreiras policiais, áreas de controle, administrativas, fiscais e legislativas.

Os salários iniciais são bastante atrativos e podem ultrapassar os R$ 30 mil, dependendo do cargo.

Expectativa para 2026

Um levantamento realizado pelo Direção Concursos aponta que os certames previstos devem movimentar candidatos de todo o país, com destaque para órgãos de grande porte e concursos nacionais.

A projeção é que 2026 repita ou até supere os números de 2024 e 2025, anos que já marcaram forte retomada dos concursos públicos após a pandemia.

