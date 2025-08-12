O mês de agosto traz excelentes oportunidades para quem deseja seguir a carreira de servidor público na área de controle. Com salários iniciais que podem chegar a até R$ 27,5 mil, diversas vagas já estão disponíveis em concursos abertos e previstos.

Para quem busca uma vaga, há mais de 300 posições em jogo neste período. As oportunidades se adequam a diferentes necessidades e níveis de conhecimento, sendo uma ótima chance para os candidatos garantirem um futuro promissor no serviço público.

