Concursos fiscais: mais de 860 vagas com salários de até R$ 47 mil

O ano de 2026 promete ser repleto de oportunidades em concursos fiscais. Pensando nos concurseiros que desejam seguir carreira na área, o portal Direção Concursos preparou um levantamento com os principais editais previstos para os próximos anos, que somam mais de 861 vagas e salários iniciais que podem chegar a R$ 47 mil.

A seleção inclui concursos federais, estaduais e municipais, e o objetivo é ajudar os candidatos a se prepararem com antecedência para as melhores chances no serviço público. Entre as oportunidades, serão destacados seis editais previstos para 2025.

