Concursos públicos: 5 editais são publicados nesta terça-feira

Para quem busca uma chance no serviço público, esta terça-feira, 12 de agosto, traz boas notícias. Cinco novos editais de concursos públicos foram publicados, oferecendo oportunidades em diversas áreas e para todos os níveis de escolaridade.
As vagas são uma excelente chance para quem deseja uma carreira estável e com salários atrativos. O Direção Concursos está monitorando todas as informações para ajudar você a conquistar a sua vaga.
- Concurso Prefeitura de Chapecó (SC)
- Concurso Prefeitura de Ibitinga (SP)
- Concurso Câmara de Turmalina (SP)
- Concurso Prefeitura de Itatinga (SP)
- Concurso Prefeitura de Lagoa da Prata (MG)
