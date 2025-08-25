25/08/2025
Universo POP
Lil Nas X é acusado de quatro crimes após ser visto de cueca na rua
Vídeo: repórter da Record entra em trabalho de parto ao vivo
Após trair mulher por R$ 1 mil no show de Nattan, homem pede desculpa e entrega dinheiro à ex
Irmã de ex-BBB Davi Brito, Raquel Brito, presta depoimento em investigação por publicidade enganosa
Murilo Huff oficializa noivado com Gabriela Versiani
Maria Bethânia põe fim a casamento com estilista Gilda Midani após oito anos
Vídeo mostra prisão de homem acusado de ameaçar youtuber Felca
A Fazenda 17: ex-jogador campeão do mundo e influenciador digital são confirmados
Ignorada? Saiba o que rolou com Virginia e Ana Castela no mesmo camarote
Dado Dolabella tem histórico de violência contra mulheres exposto; confira

Confira lista de convocados da Seleção Brasileira por Carlo Ancelotti para últimos jogos das Eliminatórias

Outros destaques são a convocação de Kaio Jorge e o retorno de Paquetá. O Brasil enfrenta Chile e Bolívia, nos dias 4 e 9 de setembro.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O técnico Carlo Ancelotti anunciou, nesta segunda-feira (25), a lista de jogadores convocados para as últimas partidas da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

O Brasil enfrenta o Chile, no Maracanã, no dia 4 de setembro. Depois, visita a Bolívia, no Estádio Municipal de El Alto, no dia 9. Classificada, a Seleção ocupa a terceira colocação, com 25 pontos e sete vitórias em 16 jogos.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira/Foto: Leco Viana/Thenews2/Agência O Globo

Os 25 jogadores devem se apresentar em 1º de setembro na Granja Comary, no Rio de Janeiro. Ao todo, foram nove novidades em relação à lista anterior: Caio Henrique, Douglas Santos, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Joelinton, Paquetá, João Pedro, Kaio Jorge – único estreante – e Luiz Henrique.

Neymar, que ficou de fora das duas convocações de Ancelotti até aqui, era tido como dúvida antes do anúncio. O camisa 10 do Santos teve edema na coxa constatado e realiza tratamento intensivo. O atleta não veste a camisa da Seleção há quase dois anos, desde a derrota para o Uruguai em outubro de 2023, quando lesionou o ligamento cruzado anterior do joelho.

Questionado sobre a ausência de Neymar, Ancelotti explicou que a decisão parte da condição física do jogador e dos testes que faz a frente da Seleção, visando a Copa do Mundo de 2026:

“Não precisamos testá-lo. Todo mundo conhece Neymar, a comissão, a Seleção, os torcedores do Brasil conhecem Neymar. Como todos os outros, Neymar tem que estar numa boa condição física para ajudar a seleção nacional a fazer as coisas bem na Copa do Mundo. Esses dois jogos são os últimos da qualificação, então precisamos terminar bem essa fase de qualificação (…). Se o jogador não está 100%, posso sem problemas chamar a outro”, afirmou.

Além disso, como adiantou o ge.globo, o treinador italiano decidiu não chamar Vini Jr para as últimas partidas pelas Eliminatórias. A opção de Ancelotti foi por poupar o jogador do Real Madrid, já que o atacante está suspenso para partida contra o Chile e pelo desgaste dos mais de 4 mil metros de altitude de El Alto. Rodrygo, também do Real Madrid, é outra ausência sentida.

Já Lucas Paquetá volta a ser chamado após ser absolvido pela Justiça no fim de julho no processo que apurava envolvimento com apostas esportivas. O meia não joga pela Seleção brasileira desde o empate com o Uruguai, em novembro de 2024. Ancelotti disse não conhecer o jogador pessoalmente e quer aproveitar a Data Fifa:

“Não conheço ele, quero conhecê-lo. Tem qualidades técnicas… é um meia muito importante que pode jogar em diferentes posições no campo. Quero aproveitar desse tempo para conhecer melhor”, disse.

Confira os convocados:

Goleiros

  • Alisson (Liverpool)
  • Bento (Al-Nassr)
  • Hugo Souza (Corinthians)

Zagueiros

  • Alexsandro (Lille)
  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Caio Henrique (Monaco)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Vanderson (Monaco)
  • Wesley (Roma)
  • Fabrício Bruno (Cruzeiro)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Marquinhos (PSG)

Meio-campo

  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Joelinton (Newcastle)
  • Lucas Paquetá (West Ham)

Ataque

  • Estêvão (Chelsea)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Kaio Jorge (Cruzeiro)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Richarlison (Tottenham)

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.