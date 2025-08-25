Confira lista de convocados da Seleção Brasileira por Carlo Ancelotti para últimos jogos das Eliminatórias

O técnico Carlo Ancelotti anunciou, nesta segunda-feira (25), a lista de jogadores convocados para as últimas partidas da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.
O Brasil enfrenta o Chile, no Maracanã, no dia 4 de setembro. Depois, visita a Bolívia, no Estádio Municipal de El Alto, no dia 9. Classificada, a Seleção ocupa a terceira colocação, com 25 pontos e sete vitórias em 16 jogos.
Os 25 jogadores devem se apresentar em 1º de setembro na Granja Comary, no Rio de Janeiro. Ao todo, foram nove novidades em relação à lista anterior: Caio Henrique, Douglas Santos, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Joelinton, Paquetá, João Pedro, Kaio Jorge – único estreante – e Luiz Henrique.
Neymar, que ficou de fora das duas convocações de Ancelotti até aqui, era tido como dúvida antes do anúncio. O camisa 10 do Santos teve edema na coxa constatado e realiza tratamento intensivo. O atleta não veste a camisa da Seleção há quase dois anos, desde a derrota para o Uruguai em outubro de 2023, quando lesionou o ligamento cruzado anterior do joelho.
Questionado sobre a ausência de Neymar, Ancelotti explicou que a decisão parte da condição física do jogador e dos testes que faz a frente da Seleção, visando a Copa do Mundo de 2026:
“Não precisamos testá-lo. Todo mundo conhece Neymar, a comissão, a Seleção, os torcedores do Brasil conhecem Neymar. Como todos os outros, Neymar tem que estar numa boa condição física para ajudar a seleção nacional a fazer as coisas bem na Copa do Mundo. Esses dois jogos são os últimos da qualificação, então precisamos terminar bem essa fase de qualificação (…). Se o jogador não está 100%, posso sem problemas chamar a outro”, afirmou.
Além disso, como adiantou o ge.globo, o treinador italiano decidiu não chamar Vini Jr para as últimas partidas pelas Eliminatórias. A opção de Ancelotti foi por poupar o jogador do Real Madrid, já que o atacante está suspenso para partida contra o Chile e pelo desgaste dos mais de 4 mil metros de altitude de El Alto. Rodrygo, também do Real Madrid, é outra ausência sentida.
Já Lucas Paquetá volta a ser chamado após ser absolvido pela Justiça no fim de julho no processo que apurava envolvimento com apostas esportivas. O meia não joga pela Seleção brasileira desde o empate com o Uruguai, em novembro de 2024. Ancelotti disse não conhecer o jogador pessoalmente e quer aproveitar a Data Fifa:
“Não conheço ele, quero conhecê-lo. Tem qualidades técnicas… é um meia muito importante que pode jogar em diferentes posições no campo. Quero aproveitar desse tempo para conhecer melhor”, disse.
Confira os convocados:
Goleiros
- Alisson (Liverpool)
- Bento (Al-Nassr)
- Hugo Souza (Corinthians)
Zagueiros
- Alexsandro (Lille)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Caio Henrique (Monaco)
- Douglas Santos (Zenit)
- Vanderson (Monaco)
- Wesley (Roma)
- Fabrício Bruno (Cruzeiro)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Marquinhos (PSG)
Meio-campo
- Andrey Santos (Chelsea)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Casemiro (Manchester United)
- Joelinton (Newcastle)
- Lucas Paquetá (West Ham)
Ataque
- Estêvão (Chelsea)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- João Pedro (Chelsea)
- Kaio Jorge (Cruzeiro)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Raphinha (Barcelona)
- Richarlison (Tottenham)