Confira lista de convocados da Seleção Brasileira por Carlo Ancelotti para últimos jogos das Eliminatórias

O técnico Carlo Ancelotti anunciou, nesta segunda-feira (25), a lista de jogadores convocados para as últimas partidas da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

O Brasil enfrenta o Chile, no Maracanã, no dia 4 de setembro. Depois, visita a Bolívia, no Estádio Municipal de El Alto, no dia 9. Classificada, a Seleção ocupa a terceira colocação, com 25 pontos e sete vitórias em 16 jogos.

Os 25 jogadores devem se apresentar em 1º de setembro na Granja Comary, no Rio de Janeiro. Ao todo, foram nove novidades em relação à lista anterior: Caio Henrique, Douglas Santos, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Joelinton, Paquetá, João Pedro, Kaio Jorge – único estreante – e Luiz Henrique.

Neymar, que ficou de fora das duas convocações de Ancelotti até aqui, era tido como dúvida antes do anúncio. O camisa 10 do Santos teve edema na coxa constatado e realiza tratamento intensivo. O atleta não veste a camisa da Seleção há quase dois anos, desde a derrota para o Uruguai em outubro de 2023, quando lesionou o ligamento cruzado anterior do joelho.

Questionado sobre a ausência de Neymar, Ancelotti explicou que a decisão parte da condição física do jogador e dos testes que faz a frente da Seleção, visando a Copa do Mundo de 2026:

“Não precisamos testá-lo. Todo mundo conhece Neymar, a comissão, a Seleção, os torcedores do Brasil conhecem Neymar. Como todos os outros, Neymar tem que estar numa boa condição física para ajudar a seleção nacional a fazer as coisas bem na Copa do Mundo. Esses dois jogos são os últimos da qualificação, então precisamos terminar bem essa fase de qualificação (…). Se o jogador não está 100%, posso sem problemas chamar a outro”, afirmou.

Além disso, como adiantou o ge.globo, o treinador italiano decidiu não chamar Vini Jr para as últimas partidas pelas Eliminatórias. A opção de Ancelotti foi por poupar o jogador do Real Madrid, já que o atacante está suspenso para partida contra o Chile e pelo desgaste dos mais de 4 mil metros de altitude de El Alto. Rodrygo, também do Real Madrid, é outra ausência sentida.

Já Lucas Paquetá volta a ser chamado após ser absolvido pela Justiça no fim de julho no processo que apurava envolvimento com apostas esportivas. O meia não joga pela Seleção brasileira desde o empate com o Uruguai, em novembro de 2024. Ancelotti disse não conhecer o jogador pessoalmente e quer aproveitar a Data Fifa:

“Não conheço ele, quero conhecê-lo. Tem qualidades técnicas… é um meia muito importante que pode jogar em diferentes posições no campo. Quero aproveitar desse tempo para conhecer melhor”, disse.

Confira os convocados:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Zagueiros

Alexsandro (Lille)

Alex Sandro (Flamengo)

Caio Henrique (Monaco)

Douglas Santos (Zenit)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Roma)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Meio-campo

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Joelinton (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Ataque