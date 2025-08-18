18/08/2025
Corinthians tem maior dívida e Flamengo lidera ranking de receitas de 2024

Dívida total do futebol brasileiro ultrapassou r$ 20 bilhões no ano passado, com o botafogo tendo o maior déficit da temporada

O futebol brasileiro fechou 2024 com uma dívida acumulada de mais de R$ 20 bilhões. Um levantamento do ge mostrou que o Corinthians encabeça a lista de clubes mais endividados, com um passivo de R$ 2,4 bilhões, incluindo o financiamento de sua arena.

Já no ranking de receitas, o Flamengo liderou com um faturamento de R$ 1,3 bilhão, seguido por Palmeiras (R$ 1,2 bilhão) e Corinthians (R$ 1,1 bilhão). Apenas três equipes ultrapassaram a marca de R$ 1 bilhão em receitas.

Quando o assunto é o saldo financeiro, o cenário é menos favorável. O Botafogo foi o clube com o maior déficit do ano, com um prejuízo de R$ 299 milhões, empatado com o Atlético-MG. Apenas oito das 24 equipes analisadas terminaram a temporada com superávit, lideradas pelo Palmeiras, que teve um saldo positivo de R$ 198,1 milhões.

Fonte: ge

Redigido por Contilnet.

