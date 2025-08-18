18/08/2025
Crescimento, propósito e futuro: oportunidades de carreira no Sicredi

Entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil, a Cooperativa busca levar conhecimento sobre o mercado financeiro à comunidade

O Sicredi se consolida como referência no setor financeiro ao unir cuidado com as pessoas, desenvolvimento profissional e vivência dos valores cooperativistas. A Cooperativa oferece oportunidades concretas de carreira em um ambiente em que o propósito e desenvolver as comunidades em que está inserida.

Essa conexão com talentos ficou evidente durante uma ação realizada na Estácio, em Rio Branco, que reuniu 459 alunos ingressantes. O encontro apresentou oportunidades no mercado financeiro, destacou a importância da certificação CPA-20, explicou os diferenciais de atuar em uma instituição financeira cooperativa e mostrou caminhos para iniciar uma trajetória profissional no sistema Sicredi.

Segundo Maria Simone, responsável por Pessoa e Cultura no Sicredi: “Quando nos conectamos com estudantes, não estamos somente apresentando vagas, mas convidando-os a fazer parte de algo maior. Oferecemos um ambiente que estimula aprendizado, colaboração e desenvolvimento de competências, sempre pautados pelos valores do cooperativismo. Queremos que cada talento que chega até nós encontre não só um emprego, mas uma oportunidade de deixar um legado positivo na comunidade.”

A iniciativa busca continuar atraindo profissionais inovadores e contribuindo para o desenvolvimento das comunidades. O Banco de Talentos do Sicredi, que atualmente aproveita cerca de 90% dos inscritos para futuras oportunidades, é o principal destino desses candidatos, especialmente em um cenário de expansão, no qual a mobilidade geográfica amplia as chances de crescimento.

As vagas disponíveis podem ser consultadas pelo portal oficial de recrutamento da cooperativa (sicredi.gupy.io), onde é possível filtrar por região e área de atuação. Entre as oportunidades abertas está o programa de estágio, para iniciação de carreira em Rio Branco-AC.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 9 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Site do Sicredi: https://sicredi.com.br

Redes Sociais: Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | YouTube | TikTok

