Criança de 10 anos fica presa em correnteza e vídeo mostra resgate dramático; assista

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma cena de tensão em um ponto turístico de trilhas, onde um menino de aproximadamente 10 anos ficou preso em uma fenda, em meio à correnteza. Nas imagens, dezenas de pessoas se mobilizam para tentar reduzir o fluxo de água e permitir que a criança conseguisse respirar.

O momento mais dramático ocorre quando um jovem, identificado apenas pelas roupas que vestia — um short verde —, arrisca-se diversas vezes ao se aproximar do local. Após mais de 20 minutos de tentativas frustradas, ele consegue retirar o menino, sob aplausos e alívio da multidão.

Nas publicações, internautas classificaram o ato como heroico e destacaram a coragem do rapaz. “Esse herói não usa capa, usa um shortinho verde”, escreveu um perfil. Outros ressaltaram a união dos voluntários para proteger a criança até o resgate final.

Apesar da ampla repercussão, ainda não há informações confirmadas sobre onde o caso ocorreu, o estado de saúde do menino ou a identidade do jovem que realizou o salvamento.

Veja o vídeo: