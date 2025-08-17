16/08/2025
Criminoso foragido desde 2021 é preso no Peru e entregue à Polícia Civil do Acre

Ação binacional reforça combate ao crime organizado na fronteira

A Polícia Civil do Acre, em ação integrada com a Polícia Federal e apoio da Polícia Nacional do Peru, prendeu na tarde deste sábado (16), Jackson Chaves de Souza, de 26 anos, considerado uma das principais lideranças de uma facção criminosa que atua no estado.

Homem foragido desde 2021 é preso no Peru e entregue à Polícia Civil do Acre. Foto: Reprodução

O suspeito foi capturado na Ponte da Amizade, ligação entre Assis Brasil (AC) e Iñapari, no Peru. Ele estava foragido desde 2021 e usava o país vizinho como esconderijo. Na noite anterior, sexta-feira (15), já havia sido localizado pela polícia peruana em Porto Maldonado, portando documentos falsos. Em território estrangeiro, também era investigado por envolvimento em crimes no distrito de Madre de Dios.

No Brasil, Jackson responde a processos por tráfico de drogas, homicídios e corrupção de menores, figurando entre os foragidos mais perigosos monitorados pelo setor de inteligência da Polícia Civil.

A operação que resultou em sua prisão foi coordenada pelo Departamento de Polícia da Capital e Interior (DPCI), com apoio da CORE, da Delegacia-Geral de Assis Brasil e da Polícia Federal. Para o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, a captura representa um avanço significativo.

“Essa prisão é fruto de um trabalho de inteligência contínuo e da integração entre as polícias do Brasil e do Peru. Jackson era um dos criminosos mais procurados do estado, e sua captura é um golpe importante contra o crime organizado na região de fronteira”, afirmou.

A Polícia Civil do Acre informou ainda que segue rastreando outros foragidos de alta periculosidade, reforçando a cooperação internacional no combate às organizações criminosas que utilizam os limites entre países para se esconder.

