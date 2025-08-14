14 de agosto de 2025
Criminosos assaltam loja de celulares no interior do Acre causando prejuízo de R$ 30 mil

Um dos criminosos foi identificado pela polícia; comparsa armado segue foragido

Um assalto à mão armada deixou um prejuízo estimado em R$ 30 mil na manhã de quarta-feira (13), em Tarauacá (AC). A ação ocorreu por volta das 11h48, quando dois homens invadiram o estabelecimento localizado na Rua João Pessoa, próximo ao Posto Atem.

Um dos criminosos foi identificado pela polícia; comparsa armado segue foragido/Foto: Câmeras de Segurança

Segundo o boletim de ocorrência, a dupla rendeu duas funcionárias e levou aproximadamente 17 aparelhos de diversas marcas. Um dos criminosos estava armado com um revólver. Após o crime, eles fugiram e não foi possível identificar de imediato para onde seguiram.

Uma das funcionárias contou à polícia que o sistema de câmeras de segurança da loja estava inoperante no momento do assalto. A falha foi confirmada pelo responsável do monitoramento, que não estava no local na hora da ocorrência.

Imagens obtidas de um comércio vizinho ajudaram a identificar um dos suspeitos. O outro homem, que portava a arma, ainda não foi reconhecido. Policiais realizaram buscas, mas ninguém foi encontrado. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia Civil.

