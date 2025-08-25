25/08/2025
Dakota Komodo brilha representando o Acre no palco do Miss Brasil Gay 2025

Acre ganha projeção com a força e elegância da candidata Dakota Komodo

A noite de glamour e diversidade do Miss Brasil Gay 2025, realizada entre sábado (23) e a madrugada de domingo (24), em Juiz de Fora (MG), foi repleta de momentos de emoção e muita diversidade. A acreana Dakota Komodo chamou a atenção do público e deu seu nome na passarela, levando a força da cultura do Acre para um dos maiores concursos de beleza do país.

Acre ganha projeção com a força e elegância da candidata Dakota Komodo/Foto: Reprodução

 O título de Miss Brasil Gay 2025 ficou com Jade Hwskaier, representante do Rio de Janeiro. Em seu discurso de vitória, Jade destacou que sua missão será “continuar inspirando pessoas”. O segundo lugar foi conquistado por Eloyse Mello, de Santa Catarina, enquanto Letícia Andrade, do Ceará, completou o pódio na terceira colocação.

Mesmo sem levar a faixa principal, Dakota Komodo representou o Acre com autenticidade e elegância, conquistando reconhecimento do público. Sua participação reforçou a visibilidade da comunidade LGBTQIA+ do estado em um evento de alcance nacional.

Título de Miss Brasil Gay 2025 ficou com Jade Hwskaier, representante do Rio de Janeiro/Foto: Reprodução

Criado em 1976 pelo cabeleireiro Francisco Mota, em Juiz de Fora, o Miss Brasil Gay reúne representantes dos 26 estados e do Distrito Federal. Em 2007, o concurso foi reconhecido como patrimônio imaterial da cidade mineira. Além da faixa principal, a maranhense Jhennypher Monphettiny recebeu o título de Miss Simpatia 2025.

